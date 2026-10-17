Son maître consulte son téléphone, puis cette chatte saute dans le kayak de sa maîtresse (vidéo)

Sur un lac, une pause téléphone de quelques secondes a suffi à bousculer la sortie en kayak de Zoey et de ses humains. Cette chatte rousse n'a visiblement pas eu la patience d'attendre que son papa relève les yeux de son écran… La scène, filmée par ses maîtres, a été relayée par CatTime .

C'est bien connu : un chat a rarement le même sens des priorités que son humain. Le papa de Zoey, une petite chatte rousse impatiente, en a récemment fait l'expérience au beau milieu d'une balade sur l'eau en kayak...

Une pause téléphone qui ne passe pas

Comme on peut le constater dans la vidéo qui a immortalisé la scène, celui-ci avait cessé de pagayer pour regarder son téléphone, quand la minette s'est postée au bord de son kayak jaune et s'est mise à miauler en direction du kayak bleu de sa maîtresse qui flottait juste à côté. Visiblement, elle n'appréciant pas cette pause improvisée !

Le texte à l'écran résume d'ailleurs parfaitement la situation : « voilà ce qui arrive quand papa est trop lent ». D'après la légende, celui-ci ne consultait son message que depuis 5 secondes, ce qui, pour Zoey, semblait déjà bien suffisant !

© @zoeyzestyclaws / Instagram

Un bond que personne n'a vu venir

Ne supportant pas cet immobilisme, la chatte a alors remonté le kayak de son papa, a observé l'embarcation voisine… puis a pris une décision à laquelle personne ne semblait préparé (sauf peut-être sa maîtresse qui a tendu sa pagaie vers elle).

Ne pouvant attendre davantage, la boule de poils a franchi l'espace d'eau qui séparait les 2 kayaks et s'est réceptionnée sur l'autre bateau. Derrière la caméra, une exclamation étonnée a aussitôt fusé : « Elle vient de sauter genre 5 pieds ! » (soit environ 1,50 m).

© @zoeyzestyclaws / Instagram

Son humaine s'est vite poussée pour la laisser passer, et Zoey a rejoint l'avant du kayak bleu, où elle a agité la queue en s'installant, visiblement très satisfaite de sa nouvelle place. L'ambiance était un peu moins sereine côté humains : sa maîtresse a d'ailleurs qualifié ce saut de « geste très risqué », et le papa, depuis son kayak, a approuvé.

Une habituée qui tente sa chance

Pourtant, Zoey n'en était pas à son coup d'essai. Ses propriétaires expliquent en effet qu'elle adore sauter d'un kayak à l'autre et qu'elle n'est jamais tombée à l'eau lors d'un transfert. La légende reconnaît toutefois qu'elle tente peut-être un peu trop sa chance....

Cette petite vidéo a recueilli près de 32 000 mentions « J'aime », et des commentaires qui ont salué l'audace de la chatte. Un internaute lui prête des « pattes marines », tandis qu'un autre estime que son mouvement de queue lui servait à mesurer la distance avant le décollage. Beaucoup y ont aussi reconnu la détermination bien connue des chats roux !

© @zoeyzestyclaws / Instagram

Une chose est sûre : avec Zoey, consulter un message ne semble pas une excuse valable pour la faire patienter…