Une chatte traverse la pièce et rejoint les genoux de sa mère d’accueil dès leur première rencontre

Alors que les chats recueillis temporairement ont souvent besoin de plusieurs jours pour oser sortir de leur cachette, Olga a réservé une jolie surprise à sa famille d'accueil. Dès son arrivée, la féline au pelage tabby a spontanément rejoint Sara Arizona pour s'installer sur ses genoux et réclamer des caresses, comme si elles se connaissaient déjà depuis longtemps. Un premier contact particulièrement touchant, qui laisse espérer qu'Olga trouvera bientôt un foyer définitif où recevoir autant d'affection.

Accueillie provisoirement, Olga a grimpé sur les genoux de sa gardienne lors de sa première journée dans ce foyer temporaire. La scène, filmée puis partagée, a étonné celle qui l'héberge, dont les protégés se cachent d'ordinaire le premier jour.

Sur Instagram, le compte @imperfectcatmom raconte le quotidien de Sara Arizona et des nombreux chats qu'elle accueille temporairement sous son toit. C'est sur cette page qu'a été partagée la vidéo du premier jour d'Olga dans la maison, une séquence ensuite relayée par CatTime.

Dans la légende qui accompagne les images, Sara précise que les félins qu'elle recueille se cachent habituellement le premier jour. Olga, elle, a pris le contre-pied de cette habitude en venant se lover contre sa mère d'accueil.

Un long regard avant les genoux

Au début des images, la chatte à la robe tigrée traverse la pièce en direction de Sara, installée par terre. Après un moment passé à s'observer, la nouvelle venue a pris place sur ses genoux, et sa gardienne n'a pas caché sa surprise.

© imperfectcatmom / Instagram

Sara a répondu par quelques caresses, et Olga a alors tendu la patte vers la main qui la cajolait, jusqu'à la toucher.

Un tope-là surprenant et touchant

Tandis que sa gardienne continuait de lui gratter le sommet du crâne, la chatte a de nouveau bougé la patte, dans un geste qui faisait penser à un tope-là. La vidéo se termine sur ce duo, Olga toujours confortablement installée sur les genoux de Sara.

Les internautes ont réagi avec tendresse à ces images, plusieurs d'entre eux estimant qu'Olga paraissait déjà en confiance auprès de Sara et souhaitant que la chatte trouve rapidement une famille pour de bon.

Voici la vidéo :