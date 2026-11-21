Récemment, en Californie, Maddy Auerbacher a croisé la route d'un chien abandonné et a prévenu la police. L'agent envoyé sur place a gagné la sympathie de l'animal dès son arrivée. Relayée par Parade Pets , l'histoire de Sam ne s'est toutefois pas arrêtée à cette rencontre…

Un sac de nourriture, un autre de friandises, une gamelle d'eau : voilà tout ce qui accompagnait Sam le jour où ce Berger Allemand a été abandonné. La personne qui s'en était séparée l'avait attaché à une poubelle, avant d'y ajouter une pancarte annonçant que l'animal était à donner gratuitement.

C'est Maddy Auerbacher qui est tombée la première sur le toutou alors qu'elle s'entraînait pour son prochain marathon dans les rues de Carlsbad. Elle a alors appelé la police, avec une double attente : que l'on vienne en aide à l'animal et, si nécessaire, qu'un rapport soit rédigé. En Californie, l'abandon d'un chien est en effet interdit par la loi.

© Carlsbad Police Department

Un ami trouvé en quelques instants

Un policier s'est donc déplacé. Dès son arrivée, Sam s'est visiblement pris d'affection pour lui, et le chien abandonné et l'agent sont devenus amis en un rien de temps.

De là à repartir ensemble, il n'y avait qu'un pas, que le policier ne pouvait pourtant pas franchir : il était en service et n'avait pas la possibilité d'adopter le toutou.

Voir un policier et un Berger Allemand faire équipe n'aurait d'ailleurs surpris personne. Très appréciée pour le travail, cette race accompagne aussi bien les forces de l'ordre que les personnes ayant besoin d'un guide ou d'une alerte en cas de crise d'épilepsie.

Dans la police, on la choisit notamment pour la finesse de son flair et la puissance de ses mâchoires.

© Carlsbad Police Department

Des nouvelles sous la vidéo

La suite s'est jouée sous la vidéo qui a fait connaître le Berger Allemand. La San Diego Humane Society y a laissé un commentaire à l'attention de Maddy et de tous ceux qui s'étaient attachés à lui : Sam était proposé à l'adoption.

© Carlsbad Police Department

Depuis, son nom ne figure plus sur le site de l'association. Dans les réponses à ce commentaire, des membres du personnel et des bénévoles ont donné de ses nouvelles, et elles sont bonnes : la boule de poils a trouvé sa famille pour la vie ! La personne qui l'a adopté n'est pas le policier avec lequel il s'était lié, mais Sam a bel et bien trouvé un foyer aimant pour la vie.