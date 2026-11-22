Après des débuts particulièrement douloureux, Karma semble enfin reprendre goût à la vie. Toujours hospitalisé, le chien bénéficie d'une attention constante et commence doucement à retrouver des forces, au point de faire fondre toutes les personnes qui prennent soin de lui. Mais une autre belle étape se profile déjà pour ce rescapé : dès que son état le permettra, l'association Action Protection Animale souhaite lui trouver une famille aimante, prête à lui offrir la douceur et la sécurité dont il a tant besoin.

Beaucoup demandaient des nouvelles de Karma, un chien pris en charge par l'association Action Protection Animale. Celle-ci en a donné dans un message publié sur son site : le chien est toujours hospitalisé, et une famille lui sera bientôt cherchée.

Le quadrupède, de type Bully et âgé de 8 ans, avait été découvert dans un état d'extrême maigreur. Il était enfermé dans une loggia à Livry-Gargan, en Seine-Saint-Denis, et présentait de graves plaies, dont une atteignant l'os.

Des signes encourageants

Karma n'a pas encore quitté la clinique, mais son hospitalisation se déroule dans des conditions que l'association décrit comme très favorables.

Son appétit revient peu à peu. À la clinique, où il passe ses journées, le chien se laisse soigner en se plaignant à peine. Des images de Karma accompagnent le message de l'association.

© Action Protection Animale

La nuit, Karma ne reste pas à la clinique. Il la passe chez le vétérinaire de l'association, qui ne voulait pas l'y laisser seul.

Le canidé dort beaucoup. L'association y voit à la fois un repos dont il a besoin pour aller mieux et l'indice d'un animal désormais rassuré. Ces images paisibles, elle dit les savourer d'autant plus que les débuts de sa prise en charge ont été terribles, et elle remercie ceux dont le soutien les a rendues possibles.

Un regard marqué par la souffrance, mais aussi plein d'affection

Tous ceux qui croisent Karma tombent sous son charme, assure encore l'association, en évoquant un regard où se lisent autant la souffrance que l'affection. Il a déjà côtoyé des chiens, des chats et des humains, et s'entend avec tous. Action Protection Animale reste toutefois prudente, car ce comportement pourrait changer à mesure qu'il retrouvera la forme.

© Action Protection Animale

Pour l'heure, Karma reste en soins. L'association signale par ailleurs d'autres urgences en cours, qui demandent elles aussi une hospitalisation.

Les personnes qui souhaitent offrir une famille à Karma peuvent écrire à l'association en lui adressant un mail de présentation.