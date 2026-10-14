Alors que la saison de la navigation touche à sa fin en Nouvelle-Angleterre, Garrard, mère au foyer et utilisatrice TikTok connue sous le pseudonyme @sahmgarrard, a découvert une portée de chatons sur son bateau. Sans aucune hésitation, elle a décidé de les aider, et projette désormais de retrouver leur mère pour la capturer, la stériliser, puis la relâcher. Une situation qu’elle explique dans une vidéo diffusée sur son compte, en réponse à l’inquiétude de certains internautes, soucieux du bien-être des chatons et de leur mère.

C’est en Nouvelle-Angleterre (États-Unis) que Garrard, une mère foyer, réside au sein d’une ferme. Possédant un bateau, elle comptait le vérifier et faire son entretien avant l’hiver, la saison de la navigation touchant à son terme. Mais alors qu’elle procédait au nettoyage, elle a eu la surprise de tomber sur une portée de petits pirates qui avaient élu domicile sur son bateau.

@sahmgarrard Well Well Well Look what we found in our boat today ? And no it was not our cat who had the babies. I contacted the neighbors around us and looks like mama is an unfixed stray so we will try to trap her and get her fixed and release her. We see her in our cameras all the time but I thought she was the neighbors barn cat. #kittens #cats ? original sound - SAHMGarrard

Des pirates poilus

Une portée de chatons se trouvait là et ils paraissaient ravis de la voir. Mais en l’absence de leur mère dans les parages, Garrard ne pouvait se résoudre à les laisser seuls. Pensant en premier lieu que les petits étaient ceux de son chat, elle s’est vite aperçue que ce n’était pas le cas. En effet, après avoir vérifié les caméras de sécurité, elle a compris qu’une autre chatte passait du temps sur sa propriété et avait mis bas à une portée de chatons. Les petits pirates poilus semblaient en pleine santé et étaient désormais en sécurité à l’intérieur.

@sahmgarrard / TikTok

L’inquiétude de la communauté TikTok

Pour répondre à quelques commentaires d’internautes inquiets quant à l’absence de leur mère qui devait sans doute désormais s’inquiéter de la disparition de ses bébés, Garrard a publié une vidéo sur son compte TikTok @sahmgarrard . Dans celle-ci, relayée par le média Parade Pets, Garrard expliquait qu’elle avait prévu de retrouver la mère afin de la capturer et de la stériliser.

@sahmgarrard Replying to @Lexi? I know it can seem sad and Mom probably will be confused when she goes back to feed them and they're not there, but we simply cannot continue to have this overwhelming stray cat population in the area. if Mom was not super feral, I would've grabbed her as well and brought her in to get her healthy and fixed so this does not happen to her again. We do currently have a trap set out to catch her, but she has not shown any interest in it #kittens #catoverpopulation ? original sound - SAHMGarrard

De plus, elle assurait que les petits avaient environ 8 mois et que, de ce fait, leur maman les aurait de toute façon bientôt chassés du nid. De ce fait, ils étaient sans doute bien mieux avec elle, au chaud et en sécurité. Garrard assurait aussi qu’elle envisageait de les stériliser, puis de leur trouver une famille, si possible. Par ailleurs, elle publie régulièrement des nouvelles des chatons sur son compte et ceux-ci semblent ravis d’être auprès d’elle.