Ce chat a vécu 3 abandons, mais reste « doux et proche de l'homme » et attend une famille stable

Les 3 abandons vécus par Mayan n'ont pas altéré l'attachement qu'éprouve ce chat envers les humains. Pris en charge par une association vauclusienne, il n'a pas renoncé à son rêve de connaître le bonheur d'une vie de famille stable.

Malgré les déceptions et les coups durs, Mayan est toujours aussi « doux et proche de l'homme », comme on l'apprend à son sujet dans un post Facebook partagé par l'association ECLIP (Ecole des Chats Libres Pertuisiens).

Ce félin à la robe tigrée et âgé d'un an et demi attend toujours d'être adopté pour de bon, lui qui a connu 3 abandons, d'après ICI.fr .



Ecole des Chats Libres Pertuisiens / Facebook

Mayan avait tout d'abord été abandonné par sa première famille, avant d'en trouver une autre. Malheureusement, celle-ci avait fini par le ramener à l'Ecole des Chats Libres Pertuisiens après une séparation.

La chance semblait lui sourire avec une nouvelle adoption, mais là encore, elle avait débouché sur un retour auprès de l'association.

3 épreuves et autant de désillusions que l'on a bien du mal à s'expliquer du côté de l'équipe de l'ECLIP du Luberon, tant ce chat possède de qualités.

Jennyfer, présidente de cette association basée à Pertuis (84), mais dont les familles d'accueil se situent surtout dans d'autres communes du Sud Luberon, notamment à Lauris, trouve d'ailleurs cette situation « incompréhensible car c'est vraiment un chat adorable ».

« Il papote, il est très calme et propre »

Sur la page Facebook de l'Ecole des Chats Libres Pertuisiens, Mayan est présenté comme un « un beau chat athlétique » et très sociable : « Il papote, il est très calme et propre. Il cohabite depuis 3 semaines avec 7 chats adultes et 6 chatons. Il est ok avec ses congénères et à l'aise dans son environnement quand on lui laisse le temps de prendre ses marques, oui ! »

En revanche, il s'entend moins bien avec les chiens, et il vaut mieux éviter la cohabitation avec des enfants en bas âge.

Plus que jamais prêt à surmonter ses déception, Mayan ne demande qu'à être aimé et à connaître une véritable stabilité au sein d'un foyer aimant.

En attendant, il passe ses journées aux côtés de ses 13 congénères à Lauris.

L'info Woopets : pourquoi les familles avec enfants en bas âge ne sont pas adaptées à tous les chats ?

En raison de leur tempérament et de leurs éventuels traumatismes passés, certains chats ont besoin d'évoluer dans un environnement calme, avec le minimum d'imprévus et de mauvaises surprises.

Or, il est généralement bien difficile d'instaurer un tel climat au sein d'un foyer comportant des enfants en bas âge. Ces derniers n'ont pas encore totalement acquis l'importance du respect des besoins et de l'espace de l'animal. Ils peuvent se montrer turbulents, sans le vouloir, avec lui, en tirant ses oreilles ou sa queue, par exemple, ce qui reste un réflexe naturel chez les tout petits. Dans ce genre de situation, un chat nerveux, sur la défensive, peut réagir de manière agressive, surtout lorsqu'il n'a pas la possibilité de fuir.

Le bruit et l'agitation sont également susceptibles de le perturber. D'où la priorité donnée par les associations et refuges, pour certains chats à placer, aux familles n'ayant que des adultes ou des adolescents.