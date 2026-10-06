En descendant du métro, une bénévole découvre une chatte et ses 6 bébés abandonnés dans une caisse

Laissée dans une caisse de transport avec ses 6 chatons près d’une station de métro new-yorkaise, Jewel a heureusement été secourue à temps. Après avoir veillé sur ses petits jusqu’à leur adoption, la maman chat a elle aussi fini par trouver une famille aimante.

Quelle que soit la raison, abandonner un animal de compagnie et le laisser livré à lui-même dans la rue est un acte plus que condamnable. Des solutions existent pourtant, comme contacter un refuge, une association ou un vétérinaire afin de trouver une alternative. La situation est encore plus préoccupante lorsqu’il s’agit d’une chatte ayant récemment mis bas ; déjà fragilisée, elle doit aussi veiller sur ses chatons, eux-mêmes particulièrement vulnérables. C'est ce qui s'est récemment produit à New York et que rapporte The Dodo dans une vidéo partagée sur YouTube.

Ce jour-là, une bénévole au sein de l'association new-yorkaise Puppy Kitty NYC venait de descendre du métro quand elle a remarqué une caisse de transport de couleur rose près de la station. Elle pouvait voir une chatte à la robe tigrée à l'intérieur.

En s'en approchant, elle s'est rendu compte que la féline n'était pas seule ; elle protégeait et allait ses 6 chatons nouveau-nés.



The Dodo / YouTube

La bénévole en a aussitôt informé l'association, qui a pris toute la famille en charge. La maman, appelée Jewel par ses bienfaiteurs, s'est très vite montrée extrêmement amicale et douce à leur égard.



The Dodo / YouTube

Les chatons ont grandi et volent désormais de leurs propres ailes

Elle a parfaitement rempli sa mission de mère au cours des semaines suivantes. Grâce à elle et à l'équipe de Help Puppy Kitty NYC, les chatons ont pu grandir dans des conditions optimales alors qu'ils étaient destinés à vivre dans l'errance.



The Dodo / YouTube

Ils ont atteint l'âge d'être proposés à l'adoption et n'ont pas eu à attendre bien longtemps. L'un après l'autre, les minets ont rejoint des familles aimantes.



The Dodo / YouTube

L'attente a été un peu plus longue pour Jewel, mais celle-ci a fini par voir la chance lui sourire à son tour. La courageuse maman chat a, elle aussi, découvert sa maison pour toujours.