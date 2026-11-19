À Torquay, dans le Devon (Angleterre), un homme qui ne parvenait plus à s'occuper de ses chats est venu demander de l'aide à l'association Hector's House Cat Rescue, sa voiture remplie de félins. L'équipe en a sorti 76 du véhicule, avant d'apprendre que d'autres se trouvaient encore chez lui. Une seconde opération, menée le 8 novembre, a alors mobilisé plusieurs refuges…

Quand la porte du refuge de Torquay s'est ouverte, c'est un visiteur très affecté qui se tenait devant l'équipe. « Je n'y arrive plus, j'ai besoin que vous preniez ces chats », a-t-il dit, d'après Zara Oldfield, 58 ans, fondatrice de Hector's House Cat Rescue, dont le témoignage a été relayé par Daily Star. Cet homme, dont le nom n'a pas été communiqué, expliquait ne plus pouvoir prendre soin de ses animaux et demandait à l'association de les recueillir.

Des chats jusque sur le tableau de bord

À l'arrière du véhicule, une caisse était remplie de félins serrés les uns contre les autres, tandis que d'autres se promenaient librement, au pied des sièges et même sur le tableau de bord. Il a d'abord fallu rattraper ces 20 à 30 matous en liberté pour les mettre à l'abri dans des caisses de transport. L'équipe a ensuite vidé la grande caisse, un animal après l'autre : le compte s'est arrêté à 76 !

© Hector's House Cat Rescue Team / SWNS

Le centre manquait pourtant de place, puisque l'association veillait déjà sur 60 chats, répartis entre ses locaux et des familles d'accueil. Mais ceux qui se trouvaient tout au fond de la caisse ne paraissaient vraiment pas en forme, et il n'était pas question de les laisser là. Faute d'autre solution, tous ont donc été installés au refuge.

Une chaîne humaine jusqu'aux camionnettes

En discutant longuement avec le visiteur, l'équipe a compris que l'histoire ne s'arrêtait pas là : d'autres chats vivaient encore chez lui, sans qu'il sache dire combien. Hector's House Cat Rescue a alors sollicité la RSPCA, avec laquelle elle est en contact, pour savoir si de la place pouvait être dégagée le dimanche matin.

© Hector's House Cat Rescue Team / SWNS

À l'heure du déjeuner, plusieurs antennes s'étaient organisées pour venir chercher des animaux directement sur place.

L'intervention au domicile a eu lieu le 8 novembre. Comme l'habitation était un peu éloignée du parking, une chaîne humaine s'est formée pour acheminer les chats, déjà installés en sécurité, jusqu'aux camionnettes qui leur étaient destinées.

© Hector's House Cat Rescue Team / SWNS

Tous ont été photographiés et examinés, et certains ont filé tout droit chez le vétérinaire parce qu'ils n'allaient pas bien, dont 2 qui respiraient difficilement. Avec cette seconde opération, le nombre de chats confiés par cet homme est monté à 112.

44 chats encore au refuge

Restait à faire soigner tout ce petit monde. La priorité était un passage chez le vétérinaire, afin que chaque animal soit stérilisé, identifié par une puce électronique, traité contre les puces et les parasites, puis ausculté. Ces contrôles sont désormais terminés, grâce au concours du Griffiths Veterinary Centre et d'Estuary Vets Topsham.

© Hector's House Cat Rescue Team / SWNS

Plusieurs structures se sont partagé ces rescapés. La RSPCA en a accueilli 47 dans différentes antennes, et Margaret Green Animal Rescue, à Tavistock, 16. Quant à leur ancien maître, il a retrouvé 5 de ses compagnons, rendus comme convenu une fois stérilisés et pucés.

Hector's House Cat Rescue veille toujours sur 44 de ces chats. D'après l'association, ils vont remarquablement bien, la plupart étant surtout sales et trop maigres. Elle comptait commencer à leur chercher une famille dès la semaine suivante.

« Il a pris la bonne décision », a estimé Zara Oldfield, pour qui les chats n'étaient pas les seuls à avoir besoin d'aide : leur maître aussi, et de toute urgence. La fondatrice a enfin tenu à rappeler que « la stérilisation est la chose la plus importante pour éviter cette situation et pour la santé de votre animal ».

Cette intervention rappelle ainsi l'importance de la prévention et de la stérilisation pour éviter la multiplication des portées et garantir le bien-être des animaux, mais aussi de ne pas hésiter à demander de l'aide lorsque la situation devient ingérable.