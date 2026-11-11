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Disparue dans un parking souterrain, cette petite chatte de 4 mois est finalement trahie par une simple photo


Ecrit par Kheireddine Ayari dans la catégorie Emotion
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Échappée dans le parking de son immeuble de Brighton (Angleterre), le matin du jeudi 15 octobre, une jeune chatte de 4 mois appelée Chanel, a été retrouvée dans un cabinet vétérinaire situé à près de 3 km de chez elle, sans que l'on sache comment elle y est parvenue. Ses voisins l'ont cherchée, un ouvrier l'a trouvée et une publication sur les réseaux sociaux a mis sa famille sur sa piste.

Illustration : "Disparue dans un parking souterrain, cette petite chatte de 4 mois est finalement trahie par une simple photo"
© Duncan Paterson

Lola Lipsum, 46 ans, venait de s'installer à Embassy Court, sur King's Road, à Brighton, lorsque Chanel a disparu en direction du parking du sous-sol, rapportait The Argus. Elle a demandé au gérant de l'immeuble de faire circuler une affiche signalant la disparition de la petite chatte à la robe blanche.

Une affichette de recherche avec la photo d'un chaton blanc au museau levé
© Duncan Paterson

Ash Rashand (photo ci-dessous), 63 ans, qui habite la résidence depuis longtemps, a pris contact avec Lola et s'est joint à elle et à sa fille pour fouiller les parkings et les sous-sols de Western Street, dans l'espoir de retrouver la chatte disparue, sans résultat. « J'appelais Chanel partout, mais c'était comme chercher une aiguille dans une botte de foin », a déclaré la maîtresse de la féline. Du côté d'Ash, le constat n'était guère plus encourageant : « L'espoir s'amenuisait à ce stade », selon ses mots.

Ash Rashand souriant en selfie, un chat roux tendant le museau vers lui
© Duncan Paterson

Un chaton blanc près de la fontaine

Le soir du vendredi 16 octobre, un habitant a partagé dans le groupe de discussion d'Embassy Court des photos d'un chaton blanc aperçu près de la fontaine de Victoria Gardens, à courte distance de l'immeuble.

Un chat blanc tapi dans un passage étroit entre un mur métallique et une cuve noire
© Duncan Paterson

Peu avant de se mettre en route pour Victoria Gardens, Ash a reçu d'un autre habitant une publication Facebook de Coastway Vets, un cabinet installé à Kemp Town, qui montrait un chaton blanc ressemblant fortement à Chanel. L'animal avait été trouvé par un ouvrier occupé à préparer les jardins en vue de la cérémonie de réouverture, puis amené au cabinet vétérinaire le soir de sa découverte.

Ash et la fille de Lola ont alors pris la voiture jusqu'à Coastway Vets, où la minette a été identifiée avant de repartir avec les siens. Comment une chatte de 4 mois a-t-elle pu couvrir une telle distance ? Personne ne le sait.

Un chat blanc debout sur le rebord d'un lavabo dans une salle de bains
© Duncan Paterson

« Les étoiles se sont vraiment alignées pour que la chatonne soit retrouvée »

Pour Ash, le moment a été déterminant. « Sans la cérémonie de réouverture, la chatonne n'aurait peut-être pas été repérée à temps », a-t-il déclaré, avant d'ajouter : « Toute une série de coïncidences se sont réunies : les étoiles se sont vraiment alignées pour que la chatonne soit retrouvée. »

Lola a indiqué que sa fille a du mal à croire qu'elles aient retrouvé Chanel ; toutes 2 saluent la gentillesse et l'organisation dont leurs voisins ont fait preuve.

Photo de Kheireddine Ayari

Par Kheireddine Ayari
Rédacteur web

Depuis toujours, les chiens occupent une place particulière dans la vie de Kheireddine. Il a notamment grandi avec Ulysse, un Boxer, et partagé 12 années de complicité avec Kalash, une croisée Berger Allemand. Son amour pour les animaux est toujours aussi vif. Après une première orientation vers les métiers d'art, avec une formation en céramique, il a finalement trouvé sa voie dans la rédaction web, qu'il exerce depuis 18 ans. Sur Woopets, il prend un plaisir particulier à raconter les histoires touchantes qui illustrent les liens extraordinaires entre les animaux et les humains, et ces destins où ils se sauvent mutuellement.

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