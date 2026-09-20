Une famille annule ses vacances pour chercher sa chatte disparue sur une aire d’autoroute, retrouvée après 29 jours

Après 29 jours d’angoisse et de recherches, Chanel est enfin de retour auprès de sa famille. La chatte s’était échappée sur une aire d’autoroute de l’Isère (38), poussant ses propriétaires à renoncer à leurs vacances pour rester sur place. Une fin heureuse qui vient récompenser leur détermination et l’incroyable mobilisation sur place.

Il aura fallu patienter 29 jours, mais Chanel a finalement retrouvé sa famille. La chatte noire d’un an et demi avait disparu en août dernier sur une aire de l’A43, en Isère (38), alors que ses propriétaires se rendaient dans les Hautes-Alpes pour leurs vacances. Face à cette disparition, ils avaient tout annulé pour rester sur place et poursuivre les recherches. Un mois plus tard, Chanel a enfin été retrouvée, saine et sauve.

Disparue sur une aire d’autoroute

C'est le 8 août, lors d’une pause sur l’aire de L’Isle-d’Abeau, près de Lyon, que Chanel est parvenue à se libérer de son harnais avant de filer dans la nature. Pour sa famille, impossible de poursuivre le voyage : le séjour a été annulé et tous se sont mobilisés pour retrouver la fugueuse.

© Ewan Lelias / Facebook

Les parents et leurs 2 enfants de 21 et 29 ans ont même séjourné dans un hôtel voisin pendant une dizaine de jours afin de mener les recherches au plus près de l’aire. Chanel, pucée et stérilisée, est décrite comme particulièrement craintive et peu sociable. Une véritable experte en cache-cache qui a donné du fil à retordre à ses proches !

Une mobilisation intense

Comme le rapporte France 3 Alpes-Côte d’Azur, la famille a mené des recherches pendant près d’un mois, notamment la nuit, entre 20 heures et 1 heure du matin, avec des caméras de chasse et plusieurs cages-trappes. Des associations et de nombreux internautes ont également prêté main-forte après des appels lancés sur les réseaux sociaux.

© Ewan Lelias / Facebook

« C’était un jeu de patience, tous les jours, de 20h à 1h du matin, mais ça a fonctionné », raconte Stéphane. En effet, au bout de 29 jours, Chanel a finalement été capturée « de manière très douce », à seulement 200 mètres du lieu de sa fuite.

Pour sa famille, le soulagement a été immense. « Notre acharnement a payé », confie le père de famille, avant d’ajouter : « On avait perdu un membre de la famille, on ne s’est pas posé de question. » De retour auprès de Lola, sa maîtresse, Chanel était visiblement ravie : elle miaulait, ronronnait et se frottait à elle.

© Ewan Lelias / Facebook

Ses propriétaires ont bien sûr tenu à remercier toutes les personnes qui ont participé aux recherches et à adresser un message aux autres familles confrontées à la disparition de leur animal. « Il ne faut pas abandonner au bout de 2-3 jours. Il ne faut pas écouter ceux qui vous disent que votre animal est déjà mort », insiste le père de famille, rappelant l’importance de ne jamais perdre espoir.

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