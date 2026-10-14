On connaît tous Casper, le fantôme. Mais savez-vous qui est Casper le chaton blanc ? Proposé à l’adoption par l’association Truffes et Mistigriffes sur Animaux.fr, le jeune félin à la robe immaculée a été trouvé dans des poubelles. Vif, joyeux et adorable, il espère trouver une famille digne de ce nom pour la vie. Et si c’était la vôtre qu’il attendait de patte ferme ?

« Je suis un adorable petit chaton né aux alentours du 25 août 2026, écrit l’association Truffes et Mistigriffes, malheureusement, j’ai été retrouvé "oublié" aux poubelles… Mais pas question de me laisser abattre ! Malgré ce début de vie difficile, je suis un petit bonhomme plein de vie, dynamique et joyeux, prêt à croquer la vie à pleines pattes ! »

Le jeune félin blanc comme neige, visible à Charmes-sur-l’Herbasse (26260), est particulièrement sensible au soleil en raison de sa robe. Comme le rappellent ses bienfaiteurs, les chats blancs présentent un risque accru de coups de soleil, en particulier sur le museau et les oreilles.

« Les expositions répétées aux UV peuvent provoquer des lésions cutanées et, dans certains cas, un cancer de la peau, expliquent-ils, c’est pourquoi une adoption en intérieur sera privilégiée […]. »

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« J’espère trouver une famille qui me protégera et m’aimera pour toute la vie »

En plus d’être protégé de l’astre du jour, Casper devra bénéficier d’un intérieur correctement aménagé, avec des jeux, des cachettes et des endroits douillets pour se laisser aller dans les bras de Morphée.

En raison de son très jeune âge, le chaton pourra rejoindre sa nouvelle famille aux alentours du 25 octobre, à partir de ses 2 mois. Il sera adopté sous contrat associatif, déparasité et identifié par puce électronique avant son départ.

© Truffes et Mistigriffes / Animaux.fr

« La stérilisation sera obligatoire à l’âge requis, aux frais de l’adoptant, avec remise d’un chèque de caution qui sera restitué sur présentation du justificatif de stérilisation », précise l’association Truffes et Mistigriffes.

Après avoir été trouvé dans de simples poubelles, Casper mérite de vivre dans un cocon de sécurité, au sein d’un foyer responsable et aimant. « Après un départ si difficile, j’espère trouver une famille qui me protégera et m’aimera pour toute la vie », écrivent les bénévoles, qui prêtent leur voix à cet adorable chaton en quête d’un bel avenir.

© Truffes et Mistigriffes / Animaux.fr

Retrouvez de plus amples informations (frais, compatibilités, besoins spécifiques…), la procédure d’adoption et les coordonnées de l'association Truffes et Mistigriffes sur l’annonce Animaux.fr de Casper.