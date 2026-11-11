6 chiens privés de soins, dont un chiot de 5 mois, sont désormais pris en charge dans le Tarn

C'est une découverte particulièrement éprouvante qu'ont faite les forces de l'ordre dans le Tarn. 6 chiens, laissés dans un état de maigreur alarmant, vivaient au milieu d'excréments et de détritus, dans des conditions d'hygiène jugées intolérables par l'association Les 4 Pattounes. Parmi eux se trouvait un chiot de seulement 5 mois, prénommé Blacky et ne pesant que 5,8 kg. Un chiffre qui donne une idée de la gravité du délaissement subi par les animaux et de leur vulnérabilité. Après leur prise en charge, l'association a décidé de porter plainte afin que les faits ne restent pas sans suite. Elle rappelle que l'abandon d'un animal est un délit passible de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. Une démarche qui pourrait désormais donner une dimension judiciaire à cette affaire et permettre de faire reconnaître la gravité des conditions dans lesquelles ces chiens ont été retrouvés.

Le lundi 9 novembre 2026, les gendarmes sont intervenus à Labruguière (Tarn), au sud de Castres. L'opération, relatée par Actu Tarn, y a été présentée comme le sauvetage de 6 chiens.

Une alerte était d'abord parvenue aux militaires, suivie d'une enquête qualifiée de positive. À leur arrivée, les gendarmes ont découvert 6 canidés délaissés et décharnés. Certains ne pesaient que quelques kilos.

© Les 4 pattounes / Facebook

« Des conditions d’hygiène intolérables »

L'opération a mobilisé plusieurs services. Les gendarmes de Labruguière ont été épaulés par leurs collègues de l'équipe cynophile de Toulouse et par la police municipale de la commune. Le refuge de Castres et le chenil d'Aussillon y ont également été associés, tout comme Tarn Habitat, le bailleur.

L'association Les 4 Pattounes, basée à Toulouse et fondée par la capitaine de police Céline Gardel, a décrit le cadre dans lequel se trouvaient les animaux, qui, d'après elle, « survivaient dans des conditions d’hygiène intolérables, au milieu d’excréments et de détritus ».

Elle a aussi donné un chiffre, celui du poids de Blacky, le chiot du groupe. « À seulement 5 mois, le jeune Blacky ne pèse que 5,8 kg », indique-t-elle.

© Les 4 pattounes / Facebook

Une plainte déposée

L'association Les 4 Pattounes a porté plainte. Elle a rappelé que, selon elle, ce « fort délaissement constaté constitue le délit d’abandon, puni de 3 ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende ».

Désormais pris en charge, les rescapés, qui semblent être des Malinois ou des croisés Malinois d'après les photos, vont pouvoir bénéficier des soins et de l'attention dont ils ont été privés. En portant plainte, l'association Les 4 Pattounes entend aussi faire en sorte que les responsables répondent de leurs actes. Une étape essentielle pour que de telles situations ne restent pas impunies.