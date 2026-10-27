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Dans 2 bacs empilés, une chatte et ses 3 chatons halètent quand une vétérinaire les découvre


Ecrit par Joséphine Voisart dans la catégorie Sauvetages
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Dans le comté de Chester, en Pennsylvanie (États-Unis), une vétérinaire de Main Line Animal Rescue a trouvé 2 bacs en plastique posés l'un sur l'autre au cours du mois de septembre, sous une température d'environ 27 °C. Ce qu'elle a découvert en regardant à l'intérieur l'a poussée à agir sans attendre.

Illustration : "Dans 2 bacs empilés, une chatte et ses 3 chatons halètent quand une vétérinaire les découvre"
© Main Line Animal Rescue (MLAR)

Le mois dernier, la vétérinaire du refuge Main Line Animal Rescue (MLAR) a découvert 2 bacs en plastique dans la grange de l'établissement. À l'intérieur se trouvait une famille entière de félins au pelage touffu : une mère et ses 3 petits, terrifiés et haletants.

Aussitôt, la vétérinaire a saisi les 2 contenants et conduit la petite famille à la clinique du refuge, raconte l'association dans une publication Facebook.

Les 2 bacs en plastique empilés trouvés dans la grange du refuge
© Main Line Animal Rescue (MLAR)

Marie bondit vers ses sauveteurs

Les sauveteurs s'attendaient à récupérer une chatte anxieuse après une telle épreuve. Pourtant, celle qui a plus tard reçu le prénom de Marie a sauté hors de son bac et, d'après l'association, s'est aussitôt frottée contre les membres de l'équipe pour réclamer de l'attention. Enfin en sécurité, elle était ravie de rencontrer ses nouveaux amis. « Après tout ce qu'elle venait d'endurer, elle voulait encore être aimée », souligne l'équipe du Main Line Animal Rescue.

La chatte, la bouche ouverte, tenue dans un bac par un membre de l'équipe
© Main Line Animal Rescue (MLAR)

Pour faire baisser la température de toute la tribu, l'équipe a garni un chenil de poches de glace avant d'y installer la mère et ses petits, le temps qu'ils se rafraîchissent. Une fois la famille complètement remise, elle a rejoint un foyer d'accueil sûre, où ses soins se sont poursuivis.

Les 3 chatons levant les yeux depuis leur bac
© Main Line Animal Rescue (MLAR)

Un nouveau départ pour les chatons

Aujourd'hui, les 3 chatons ont tous rejoint des foyers aimants. Et leur maman ? Marie, elle, attend toujours la famille d'adoption qui lui conviendra. Ses sauveteurs la décrivent comme une chatte très affectueuse, qui préférerait sans doute être le seul félin de la maison.

Deux femmes souriantes, l'une tenant un petit chaton dans ses mains
© Main Line Animal Rescue (MLAR)

Au-delà de ce sauvetage, l'association espère que l'histoire de Marie incitera chacun à se tourner vers des professionnels lorsqu'il faut trouver une nouvelle maison à un animal, plutôt que de le laisser dans une situation dangereuse.

« Si vous avez besoin d'aide pour un animal, qu'il s'agisse du vôtre ou d'un animal errant recueilli, contactez-nous ou n'importe quel refuge ou association près de chez vous », écrit-elle, avant d'ajouter : « Et si vous devez céder un animal en urgence, venez en parler avec quelqu'un. »

Le conseil de Woopets : comment rafraîchir un chaton qui a trop chaud ?

Un chaton est plus fragile face aux fortes chaleurs qu'un chat adulte. Pour l'aider à se rafraîchir, installez-le dans une pièce fraîche, à l'abri du soleil, et laissez toujours de l'eau propre à sa disposition. Vous pouvez aussi humidifier légèrement son pelage avec un linge mouillé (sans utiliser d'eau glacée).
S'il fait très chaud, limitez les activités intenses et laissez-le se reposer au frais. Faites également attention aux signes d'alerte : une respiration rapide, une salivation excessive, une grande faiblesse ou des vomissements peuvent traduire un coup de chaleur. Dans ce cas, contactez votre vétérinaire en urgence.
Photo de Joséphine Voisart

Par Joséphine Voisart
Rédactrice Web

Édition, lecture, écriture, animaux... Ce florilège de passions a fait tomber Joséphine dans les pattes de Woopets ! Sensible à la cause animale, elle a adopté une chatte répondant au nom d'Anthéa dans un refuge de sa région ; ainsi qu'une chienne, Lizzy, qui a vécu une vie de misère en Roumanie avant de rejoindre son foyer. Joséphine est également bénévole dans une association de protection des animaux.

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