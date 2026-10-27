Un Percheron de 10 ans piégé dans la boue mobilise les pompiers pendant près de 3 heures

Un mercredi après-midi, à Agnos (Pyrénées-Atlantiques), un cheval de trait de 10 ans s'est retrouvé prisonnier d'un trou de boue au bord de la Mielle, raconte La République Des Pyrénées . Pour le sortir de là, pompiers, vétérinaire et agriculteurs du coin ont uni leurs forces pendant près de 3 heures. Comment hisse-t-on hors d'un tel bourbier un animal qui pèse près d'une tonne ?

Ce mercredi-là, les sapeurs-pompiers d'Oloron, épaulés par les équipes animalières et de sauvetage déblaiement du SDIS 64, ont été appelés sur la commune d'Agnos (Pyrénées-Atlantiques, Nouvelle-Aquitaine), à proximité de l'ouvrage qui écrête les crues de la Mielle. Sur place, un cheval de trait âgé de 10 ans était pris au piège dans la boue.

Comment déplacer un Percheron qui pèse près d'une tonne, englué dans un terrain pareil ? Il a fallu aux secours près de 3 heures de travail acharné pour dégager le compagnon à 4 sabots.

© SDIS 64

Sédaté et soulevé par les jambes

Une vétérinaire venue de la clinique du Haut Béarn a sédaté l'animal afin de préserver son bien-être et d'assurer la sécurité des intervenants.

Vu la façon dont le cheval était couché et l'allure du terrain, les sauveteurs n'ont eu d'autre solution que de le hisser par les jambes. Un procédé habituel dans ce genre d'intervention, qui ne fait pas souffrir l'animal, précise le quotidien.

Les équipes spécialisées n'étaient pas seules à l'ouvrage. Des agriculteurs des environs ont prêté main-forte aux pompiers, et c'est cette entraide, ajoutée au savoir-faire des sauveteurs animaliers, qui a permis d'extraire enfin le cheval piégé dans la boue au bout de 3 heures environ.

© SDIS 64

Dès le lendemain, de nouveau au pré

Une fois tiré d'affaire, le cheval de trait a regagné son pré, sain et sauf. Mieux encore : dès le lendemain, le jeudi, il gambadait déjà en bonne santé au milieu de ses congénères.

Après 3 heures de boue et de manœuvres, voir ce Percheron déambuler à nouveau dans son pré est sans doute la plus belle récompense pour ses anges gardiens du SDIS 64 !

Le conseil de Woopets : que faire si votre cheval est coincé dans la boue ?

Si votre compagnon équin s'enfonce dans la boue, gardez votre calme et évitez de le forcer à avancer. En se débattant, il risque de s'épuiser ou de se blesser. Approchez-vous prudemment, en lui parlant doucement pour limiter son stress. De même, ne tirez pas brutalement sur sa tête et ses membres pour tenter de le dégager.

Si votre cheval ne parvient pas à se libérer, contactez un vétérinaire et, si nécessaire, les pompiers. En attendant les secours, sécurisez les abords et évitez de vous placer dans une zone où votre animal pourrait chuter ou vous heurter. N'essayez pas de le soulever avec un véhicule ou de le tirer avec une corde improvisée au risque d'aggraver son état.

Une fois dégagé, faites vérifier son état par un vétérinaire.