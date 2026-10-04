Ce chat disparu depuis 3 mois retrouve sa famille grâce à une photo diffusée à la télévision

Au bout de 3 mois d’angoisse, Tiny Tim a finalement retrouvé sa famille, après avoir été découvert dans une benne à ordures à près d’une heure de chez lui. Sa propriétaire espère désormais que le même miracle se produira pour Sassy, toujours portée disparue.

Tonya Hatcher habite Fountain dans le nord-ouest de la Floride (Etats-Unis). Elle est la propriétaire de 2 magnifiques chats, dont l'un est malheureusement introuvable depuis plusieurs mois. L'autre a récemment été retrouvé sain et sauf, rapportait News Channel 7.

Tiny Tim est un « foster fail ». En d'autres termes, Tonya Hatcher s'était vue confier ce minet au pelage tabby gris à titre provisoire, en tant que famille d'accueil, alors qu'il n'était encore qu'un tout jeune chaton, mais avait fini par l'adopter.



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Avec l'autre membre félin de la famille, une chatte Ragdoll appelée Sassy, il formait un duo extrêmement complice.



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Reconnu par sa soeur lors d'une émission

En juin 2026, Tonya Hatcher et sa famille étaient parties en vacances. Avant le départ, elle avait confié Tiny Tim et Sassy à une pet-sitter trouvée sur Facebook, car celle qu'elle avait l'habitude d'engager n'était pas disponible.

A son retour, Tonya Hatcher avait constaté avec effroi que la personne s'était volatilisée, tout comme ses 2 chats.

Ceux-ci sont retrouvés introuvables. 3 mois plus tard, la sœur de Tony Hatcher regardait « Shelter Spotlight », une émission diffusée sur News Channel 7 et consacrée aux animaux des refuges locaux, quand elle a reconnu Tiny Tim sur une photo diffusée dans ce programme.

On y expliquait que le chat, dont l'identité était inconnue, venait d'être découvert dans une benne à ordures et pris en charge par le refuge du comté de Bay. Elle a tout de suite envoyé la photo à Tony Hatcher.

« Je n’ai même pas regardé la séquence, j’ai simplement vu la photo et j’ai su, j’ai su que c’était lui. Alors je me suis mise à pleurer », raconte la propriétaire de Tiny Tim. Elle a aussitôt appelé le refuge en précisant à son interlocutrice que le matou avait une petite bosse sur le côté depuis son plus jeune âge. L'employée du refuge a vérifié et a bien trouvé ladite bosse. Les retrouvailles ont eu lieu peu après.



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L'espoir de retrouver Sassy aussi

Comment Tiny Tim avait-il pu se retrouver à 50 minutes de chez lui, parmi les détritus ? Personne ne le sait pour le moment, mais il est bel et bien de retour auprès des siens après 3 mois d'angoisse.

A présent, Tony Hatcher espère retrouver Sassy, qui manque toujours à l'appel. Elle promet une récompense de 500 dollars (440 euros) pour le retour de la chatte.



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L'info Woopets : pourquoi faire identifier son chat peut-il accélérer les retrouvailles ?

La puce électronique est le meilleur moyen de relier un chat trouvé à son propriétaire, même lorsqu’il est retrouvé loin de son domicile et dans des circonstances particulières. Lorsqu’un refuge ou un vétérinaire scanne la puce, il peut accéder aux coordonnées enregistrées et contacter rapidement la famille.

Dans le cas de Tiny Tim, une identification électronique aurait potentiellement permis de retrouver ses propriétaires dès son arrivée au refuge, sans attendre que sa photo soit reconnue à la télévision. Et si Sassy est un jour recueillie par un particulier, un refuge ou un vétérinaire, sa puce pourrait permettre de l’identifier et de prévenir immédiatement sa famille.

Pour être réellement efficace, l’identification doit toutefois être enregistrée et associée à des coordonnées à jour. Il est donc important de signaler tout changement de numéro de téléphone ou d’adresse à l’organisme concerné, à l'image d'I-Cad en France.