« Il veille toujours sur moi » : atteint de démence, Brian reprend confiance dans ses sorties grâce à son Labrador (vidéo)

Quand Keely Woodley a évoqué l'idée d'un chien d'assistance, son mari Brian n'a pas sauté de joie. Diagnostiqué l'an dernier d'une démence précoce, à 60 ans, cet habitant de Bradford, en Angleterre, avait déjà vu la maladie lui prendre son entreprise et son permis de conduire. Il a tout de même accepté de se rendre au chenil, où l'attendait Loki, un Labrador de 12 mois. Leur histoire a été relayée par Bradford Telegraph and Argus .

Installé chez eux depuis 2 semaines au moment du récit, Loki y a pris une place telle que Brian et Keely ne se voient plus vivre sans lui.

Avant l'arrivée du chien, Brian se débattait avec son diagnostic. « Au début, le médecin pensait que j'étais simplement stressé par la gestion d'une entreprise. Quand j'ai su ce que c'était, j'ai été dévasté. J'étais dans le déni », confie-t-il.

Pendant plus de 20 ans, cet homme actif a dirigé une entreprise de tôlerie, où il aimait avant tout former les apprentis et les jeunes ingénieurs, raconte son épouse. La maladie l'a obligé à tout arrêter et à renoncer au volant. Sans société ni voiture, c'est une part de son indépendance qui lui a été retirée, souligne Keely.

Une rencontre qui a tout changé

Réticent au départ, Brian a donc fini par accompagner sa femme jusqu'au chenil où se trouvait le jeune Labrador. Selon Keely, tout s'est joué en un instant. « Dès que Brian est entré, Loki est allé droit vers lui et le lien était là. C'était instantané », se souvient-elle. Depuis ce jour, le toutou ne le lâche quasiment pas d'une semelle.

Loki a été éduqué à Hillside Paws for Life, dans le Derbyshire, un centre qui élève et prépare des chiens d'assistance et de thérapie. Au programme de cet apprentissage spécialisé figurent notamment le rapport de médicaments et d'objets de la maison, la manipulation des boutons et des ascenseurs, ainsi que le franchissement des portes. Les toutous apprennent aussi à donner de la voix en cas d'urgence médicale, à repérer les signes d'anxiété et à réagir aux sonnettes, aux alarmes et autres dangers.

Le Labrador veille sur Brian

Auprès de Brian, l'animal connaît bien ses missions : l'aider dans les gestes du quotidien, le rassurer en cas de confusion ou d'anxiété et l'accompagner à l'extérieur. Brian fait par ailleurs des cauchemars liés à un trouble du sommeil paradoxal, et Loki a appris à le réveiller si besoin.

Mais une telle formation a un coût. Brian et Keely ont pu la financer en grande partie grâce à une campagne menée par leurs proches : famille et amis se sont lancés dans des défis de marche et de vélo, baptisés Miles for Loki, qui ont permis de réunir 14 000 £ (environ 16 666 €).

© Bradford Telegraph and Argus

« Il me donne la liberté »

Les effets se sont fait sentir très vite. Loki n'était là que depuis quelques jours lorsque Brian, sorti avec lui au parc du quartier, a été pris d'un moment de confusion. Le chien, lui, connaissait déjà le chemin de la maison, raconte Keely.

Brian a rejoint les séances de walking football organisées par BEAP Community Partnership, une activité qu'il peut pratiquer de son côté, Loki faisant avec lui le trajet aller et retour. Ses coéquipiers ont prêté main-forte à la collecte de fonds, et leur soutien comme leur compréhension comptent beaucoup pour Brian, souligne Keely.

Courses et promenades se font désormais avec davantage de confiance, car son compagnon à 4 pattes garde un œil sur lui.

« Il me donne la liberté. Je peux l'emmener dans les magasins. Il veille toujours sur moi. Je recommanderais ces chiens à quiconque en a besoin. Ils devraient être plus répandus », résume Brian, pour qui l'arrivée de son compagnon a transformé le quotidien.

Keely ne cache pas que l'adaptation se poursuit : Loki a passé toute sa jeune vie en chenil et découvre encore ce qu'est une maison, même s'il s'y installe bien, selon elle. Elle y trouve aussi son compte, puisqu'une balade avec lui l'aide à chasser un coup de blues, et elle envisage de suivre à ses côtés un stage de mantrailing, qui apprend au chien à pister une personne disparue grâce à son odeur.

« Peu de gens connaissent les chiens d'assistance pour la démence ; je ne les ai découverts qu'en faisant des recherches. Brian était déprimé d'avoir perdu son permis et je cherchais comment le garder actif », conclut-elle.