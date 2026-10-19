« Une façon incroyablement cruelle » : en pleine journée, 26 chats et chatons sont abandonnés dans des cartons et boîtes fermés

Une simple promenade a donné lieu à une triste découverte et s'est transformée en sauvetage animalier. A Birmingham, en Angleterre, un passant a remarqué des cartons et des caisses de transport laissés dans une ruelle commerçante. À l'intérieur, 26 chats et chatons étaient enfermés ; d'après le bon samaritain, beaucoup d'entre eux semblaient avoir du mal à respirer. Il les a libérés avant d'alerter l'association de protection animale RSPCA, qui a pris le relais.

La scène s'est déroulée en pleine journée, près d'une rue passante de Birmingham (Angleterre), rapportait The Dodo. C'est en y regardant de plus près que le promeneur a constaté que les boîtes abandonnées renfermaient des animaux.

Dans un communiqué, Paul Nijjar, inspecteur de la RSPCA, a rapporté le témoignage de l'homme en question.

« Le découvreur a indiqué qu'au moment où il les a trouvés, beaucoup étaient léthargiques et semblaient avoir du mal à respirer dans les cartons. »

© RSPCA

L'homme a ouvert les cartons dans lesquels les animaux étaient piégés, s'est assuré que chacun d'eux était en sécurité dans une caisse de transport, puis a appelé l'association à l'aide.

Maude et Mr. Gold conduits à la clinique vétérinaire

2 des chatons, rebaptisés Maude et Mr. Gold, ont été conduits sans attendre à la clinique vétérinaire locale, le Birmingham Animal Hospital, où ils ont été traités contre des puces, une anémie et une déshydratation. L'un comme l'autre se rétablissent bien.

Les 24 autres ont été accueillis par la RSPCA ; malgré l'épreuve qu'ils venaient de vivre, ils allaient globalement bien et se sont remis rapidement.

© RSPCA

Reste à comprendre comment ces boîtes ont atterri là, en plein jour et à proximité d'une rue fréquentée. L'association examine désormais les images de vidéosurveillance du secteur pour tenter de reconstituer le déroulement des faits.

© RSPCA

« Une façon incroyablement cruelle de traiter des chats et des chatons »

Dans le même communiqué, l'inspecteur a dénoncé le traitement infligé aux animaux, tout en rappelant que des solutions existent pour les personnes en difficulté et en remerciant le passant qui a donné l'alerte.

« C'est une façon incroyablement cruelle de traiter des chats et des chatons [sans défense]. »

« Nous savons que des gens sont en difficulté, mais il existe des moyens d'obtenir de l'aide. Nous sommes très reconnaissants envers la personne qui a trouvé ces félins et qui leur a permis d'être aidés au plus vite. »

© RSPCA

Les 26 félins de la ruelle sont aujourd'hui tous à l'abri. Ils seront proposés à l'adoption dès que leur état de santé le permettra.