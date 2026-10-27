Une chienne de 16 ans disparaît pendant 5 jours : 2 récits ne concordent pas

Rebecca et Mike Jones vivent à Warren, dans le Michigan (États-Unis), avec Ellie, une chienne de 16 ans qui pèse environ 2,3 kg, et qui les a accompagnés dans les périodes les plus dures de leur vie. Le soir du lundi 12 octobre, la petite chienne a disparu de leur propriété ; elle n'a refait surface que 5 jours plus tard dans une clinique vétérinaire d'urgence, avec des blessures décrites comme des brûlures. Son histoire, relayée par WDIV , mêle 2 récits qui ne concordent pas et une enquête toujours ouverte.

Ce lundi-là, pendant la retransmission d'un match de football américain, Mike était sorti jeter les poubelles et rapprocher son véhicule de travail de la maison. Rebecca et les chiens se trouvaient alors dans le garage ; c'est à un moment de cette soirée, pense-t-elle, qu'Ellie, femelle Yorkshire Terrier, a dû sortir.

Une personne du voisinage a ensuite téléphoné à la famille. D'après ce qu'elle a décrit à Rebecca, une femme était descendue d'une voiture, avait pénétré dans la propriété et était repartie avec la chienne.

Malgré sa petite taille, Ellie a, selon ses maîtres, un caractère bien trempé. « Elle se prend pour un énorme chien alors qu'elle ne pèse que 5 livres [2,3 kg] », résume Rebecca.

Deux récits qui ne se rejoignent pas

La famille n'a plus revu Ellie jusqu'au samedi 17 octobre, lorsque la clinique UrgentVet l'a contactée. Une femme venait d'y entrer pour remettre la chienne. Elle aurait expliqué l'avoir trouvée après qu'elle avait été heurtée, l'avoir ramenée chez elle pour la laver, puis conduite jusqu'à la clinique.

L'employé qui l'a réceptionnée a parlé de brûlures. L'équipe a vérifié si la chienne portait une puce électronique et a contacté ses maîtres. Les lésions s'étendraient sur de larges parties du corps de l'animal. « On aurait dit que quelqu'un avait écorché notre chien », a confié Mike Jones.

« Je n'arrive même pas à comprendre. C'est dévastateur », a réagi Rebecca Jones, qui a ajouté que cette chienne l'avait aidée à surmonter de nombreux moments difficiles de sa vie.

À ce stade, on ignore si la femme aperçue par le voisinage et celle qui a remis la chienne à UrgentVet sont une seule et même personne, et l'origine de ces brûlures reste tout aussi inconnue. Cette affaire aux circonstances encore floues est désormais entre les mains de la police.

« Tout ce qu'on veut, c'est que vous vous présentiez »

Ellie a ensuite été transférée à l'Oakland Veterinary Referral Services, où elle est toujours soignée. Sur les dernières photos, ses blessures disparaissent sous les pansements et un tube sort de son museau. Ses maîtres la disent en train de reprendre des forces, mais ils veulent savoir qui est responsable de ses blessures.

« Écoutez, si c'était un accident ou autre chose, tout ce qu'on veut, c'est que vous vous présentiez », lance Mike. Pour lui, c'est tout simplement la bonne décision : Ellie ne peut faire de mal à qui que ce soit. La police de Warren a indiqué que l'enquête se poursuit ; toute personne disposant d'informations est invitée à joindre le détective Palmer.

En parallèle, la famille collecte des fonds pour faire face aux frais vétérinaires. L'Oakland Veterinary Referral Services fait savoir, de son côté, que les personnes qui le souhaitent peuvent aussi participer aux soins de la chienne séniore depuis son site internet.