Cette jeune chatte recommence à manger et à jouer malgré la maladie qui a emporté son frère (vidéo)

Alors que son frère Peanut Butter n’a pas survécu à la maladie, Date a déjoué les pronostics et s’accroche aujourd’hui à la vie avec tout le courage qui la caractérise. La jeune chatte tigrée s'est remise à manger, à jouer et reprend progressivement des forces, offrant au refuge qui l’accompagne une victoire aussi inespérée que bouleversante.

Date est une jeune chatte à la robe tigrée prise en charge par la NAWS Humane Society, dont le refuge se trouve à Mokena dans l'Etat de l'Illinois (Etats-Unis). Elle est atteinte du virus de la panleucopénie féline, une maladie potentiellement mortelle, et se bat tous les jours pour en venir à bout avec un courage et une résilience exemplaires.

Malheureusement, c'est cette même maladie qui a emporté son frère Peanut Butter, arrivé avec elle au refuge. Cette douloureuse perte n'a pas affecté la détermination de la petite Date.



@franflight / TikTok

La panleucopénie féline est particulièrement contagieuse et peut provoquer le décès du chat malade, comme le démontre le triste exemple de Peanut Butter. Elle s'attaque à un certain nombre de cellules et affecte ainsi la capacité de l'organisme de l'animal à lutter contre les infections.

Peanut Butter est décédé alors qu'il était dans les bras d'un membre du personnel du refuge de la NAWS Humane Society. Quant à sa soeur, son pronostic vital était engagé, mais elle s'est accrochée et a survécu, même si le chemin vers la guérison est encore long.

« Nous avions tous désespérément besoin d’une victoire. Date nous l'offre »

Fran Grzesik, alias « @franflight », est bénévole dans ce refuge. Ses vidéos TikTok mettant en avant les chats qui y vivent sont toujours massivement suivies.

Elle a récemment posté une vidéo au sujet de Date pour partager de bonnes nouvelles. « Date mange. Elle joue. Elle retrouve ses forces. Et elle n’arrête pas de ronronner », s'est-elle ainsi réjouie.

« Après tout ce qui s’est passé, nous avions tous désespérément besoin d’une victoire. Date nous offre cette victoire… merci d’avoir partagé notre peine lors de l’une de nos journées les plus difficiles, et merci d’être là pour célébrer avec nous le triomphe de Date », a-t-elle conclu.

Voici la vidéo, partagée le 5 octobre 2026 et relayée par Parade Pets :