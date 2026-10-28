Seule à plonger, une vacancière sauve une chatonne de la noyade dans un port très fréquenté

Alors qu'elle profitait de ses vacances sur l'île de Spetses, en Grèce, une touriste américaine a repéré un chaton en train de se noyer dans un port très fréquenté et n'a pas hésité à sauter à l'eau. Ramenée sur la rive, la petite féline semblait d'abord ne plus réagir, puis elle a fini par donner signe de vie, avant d'être confiée aux vétérinaires de l'île.

Les faits remontent à environ 2 ans, d'après le récit relayé par The Dodo. Dans le port très fréquenté de Spetses, Constance Gozlan a aperçu une toute jeune chatte en train de se noyer. Sans attendre, la jeune femme venue des Etats-Unis avec son compagnon Patrick Boyd s'est jetée à l'eau pour la rejoindre.

Elle n'était pourtant pas la seule à avoir remarqué l'animal : d'autres personnes présentes au port l'avaient vu aussi, mais aucune n'a plongé. Sa famille l'a suivie des yeux pendant qu'elle nageait en eau profonde vers le chaton. « Ils ont été choqués de me voir sauter à l'eau », a-t-elle écrit sur Instagram.

© Constance Gozlan

De retour sur la terre ferme, Constance a enveloppé la chatonne dans une couverture chaude. Au début, celle-ci ne réagissait absolument pas, et la vacancière redoutait le pire. Puis un petit cri s'est fait entendre : soulagée, elle a eu le sentiment que la rescapée n'avait pas dit son dernier mot et qu'il restait de l'espoir.

© Constance Gozlan

Sans perdre de temps, elle a emmené la rescapée à Spetses Care For Animals, la clinique vétérinaire locale. Une fois les soins administrés par les vétérinaires, l'état de la minette au pelage gris s'est nettement amélioré.

Baptisée Spetzy, elle traverse l'Atlantique

Constance et son compagnon ont consacré les jours suivants à la soigner et à l'aider à se remettre sur ses pattes. En si peu de temps, le couple s'est pris d'affection pour elle. Tous 2 ont choisi de l'appeler Spetzy et de la ramener avec eux aux États-Unis.

Restait le long vol international, et le couple se demandait avec inquiétude comment la chatonne allait le supporter. À leur grande surprise, tout s'est très bien passé. « Pendant tout le vol, elle a pratiquement dormi », confie Constance.

© Constance Gozlan

À la maison, Spetzy s'est adaptée sans tarder à son nouvel environnement. Constance et Patrick vivent avec plusieurs chiens, qu'ils ont gardés séparés de la chatte pendant un temps. Les uns et les autres se sont rapidement habitués, si bien que la petite féline part désormais en promenade avec eux.

Quand elle est partie pour ses vacances en Grèce, Constance était loin de penser que sa famille compterait un membre supplémentaire au retour. Aujourd'hui, elle ne se voit plus vivre sans sa chatte. « Je pense que nous nous sommes mutuellement marquées, et c'est la plus belle chose dans tout ça », conclut-elle.