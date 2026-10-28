Pour sauver une chatte en urgence, l’équipe prélève 60 ml de sang sur la chienne de la vétérinaire

Rolo, une chatte de 2 ans qui vit à Carshalton dans le Grand Londres, s'est effondrée chez elle, minée par une anémie sévère que la clinique attribue à une forte infestation de puces. À son arrivée à la clinique d'urgence Vets Now de Sutton, elle était trop faible pour manger ou boire. Faute de sang félin compatible, la vétérinaire d'urgence Paige Walker s'est tournée vers une donneuse inattendue, relate Vets Now : Gin, sa propre chienne.

Adoptée chaton par Louise Wood, Rolo s'était vite imposée dans le quotidien de la famille. La maîtresse de la minette au pelage écaille de tortue pensait d'ailleurs la protéger correctement, entre les produits antiparasitaires achetés sans ordonnance pour la minette et la maison traitée régulièrement. L'infestation s'est pourtant aggravée, au point que l'animal a fini par développer une anémie qui menaçait sa vie. Quand elle a cessé de s'alimenter, de boire et de bouger normalement, elle a été emmenée en catastrophe chez un vétérinaire, avant d'être transférée à la clinique d'urgence Vets Now de Sutton.

« La pauvre Rolo était vraiment très mal en point »

Paige Walker était de service lorsque la petite féline est arrivée. « La pauvre Rolo était vraiment très mal en point », explique-t-elle. Ses gencives étaient très pâles, un signe fréquent d'anémie, et les analyses ont donné la mesure du danger : son taux de globules rouges plafonnait à 7 %, alors qu'il tourne autour de 30 % chez un chat en bonne santé. La vétérinaire décrit ce niveau comme l'un des plus bas qu'elle ait jamais vus chez un chat adulte.

Les organes de Rolo manquant gravement d'oxygène, l'équipe ne pouvait pas attendre. Une transfusion d'urgence constituait la seule chance réaliste de la maintenir en vie, mais le sang de chat est très difficile à se procurer dans l'immédiat, et la clinique n'en avait pas sous la main. Restait une option reconnue, quoique inhabituelle, employée à titre ponctuel dans des cas soigneusement choisis : le sang d'une chienne. Or Gin, sa Cocker Anglaise de 4 ans de Paige, l'accompagnait justement au travail ce dimanche après-midi. « Heureusement, Gin était avec moi au travail ce jour-là », raconte la vétérinaire, consciente des risques et de l'absence de garantie, mais sans autre option pour sauver sa patiente.

Une nuit à guetter le moindre signe

Après une préparation minutieuse, l'équipe a prélevé 60 ml de sang sur Gin, un volume modeste pour une chienne de sa taille et en bonne santé, puis l'a transfusé à Rolo. La donneuse a eu droit à une généreuse ration de friandises. La chatte, elle, est restée sous surveillance étroite jusqu'au matin, le temps de repérer une éventuelle réaction indésirable et de vérifier que la transfusion agissait.

Au fil des heures, les signes encourageants se sont accumulés et le taux de globules rouges de Rolo est progressivement remonté. Le lendemain matin, son état s'était suffisamment stabilisé pour qu'elle soit renvoyée au PDSA, d'où elle est rentrée chez elle dans la journée. « Je pensais vraiment que nous allions perdre Rolo », confie Louise, qui a eu l'impression de dire adieu à Rolo chez le vétérinaire, avant que Paige ne lui explique qu'une transfusion offrait encore une chance.

« Je ne savais pas que le sang d'un chien pouvait servir à un chat. Cela ne m'avait jamais traversé l'esprit. »

Une chatte qui porte le nom d'un chien

Une coïncidence amuse Louise : c'est un chiot du film 101 Dalmatiens, Rolly, qui ne laisse passer aucune occasion de dérober à manger, qui avait inspiré le prénom de sa chatte. « Il y a une drôle de coïncidence : Rolo est une chatte qui porte le nom d'un chien », relève-t-elle, pour qui le fait que son amie féline doive désormais la vie à un chien n'a rien de banal.

Aujourd'hui, Rolo a retrouvé son foyer de Carshalton, complètement rétablie, et mène de nouveau une vie normale. Louise dit toute sa gratitude à Paige, à Sam et à l'ensemble de l'équipe, sans qui sa chatte ne serait plus là.