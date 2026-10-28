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Cette chatte en obésité morbide cherche une famille, mais ses besoins ne se limitent pas aux soins


Ecrit par Kheireddine Ayari dans la catégorie Sauvetages
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Illustration : "Cette chatte en obésité morbide cherche une famille, mais ses besoins ne se limitent pas aux soins"
© SPA de Loire-Atlantique

Au refuge de la SPA de Loire-Atlantique, une chatte de 6 ans attend patiemment qu'on lui trouve une famille qui saura composer avec son tempérament bien trempé. Répondant au nom de Rihanna, elle est proposée à l'adoption en SOS, car son état de santé réclame un suivi vétérinaire. Son portrait a été relayé par actu.fr, qui présente chaque semaine un pensionnaire du refuge en quête d'un foyer.

Rihanna, 6 ans, est décrite par la SPA de Loire-Atlantique comme une « véritable petite princesse ». Les équipes du refuge lui reconnaissent un « sacré caractère » et précisent qu'elle « sait ce qu'elle veut ».

Rihanna attend sa famille
© SPA de Loire-Atlantique

Cette adoption en SOS tient à son obésité morbide, qui impose un suivi vétérinaire.

L’obésité morbide chez les chats peut entraîner de graves problèmes de santé, comme le diabète, des douleurs aux articulations et des difficultés à respirer. Elle réduit aussi leur capacité à bouger, à se toiletter et à jouer, ce qui diminue leur qualité de vie. Dans les cas les plus graves, elle peut raccourcir leur espérance de vie.

Le refuge ajoute que la féline « souffre également de vaginite, pouvant entraîner de la malpropreté ».

Une princesse qui ne se laisse pas manipuler

Côté caractère, la structure d'accueil basée à Carquefou prévient que la belle n'apprécie guère d'être contrainte, et elle en tire une consigne claire pour sa future famille.

« Rihanna n’apprécie pas vraiment la contrainte et il faudra donc respecter ses limites et éviter de lui imposer des manipulations inutiles »

Le refuge recherche donc pour cette félin au profil particulier un foyer attentif à ses limites, qui lui épargne les manipulations dont elle peut se passer.

Rihanna peut toutefois se montrer câline, tout en restant « plutôt indépendante », selon la même description.

Comme Rihanna, 200 chats et chiens attendent un foyer à la SPA de Loire-Atlantique

Sur le plan pratique, la chatte à la robe tigrée peut vivre aussi bien en appartement qu'en maison. Comme elle, de nombreux pensionnaires du refuge attendent une famille patiente et aimante, prête à leur offrir un nouveau départ.

Cette structure indépendante et « autonome financièrement », créée en 1936, héberge environ 200 chats et chiens. Parmi eux, Rihanna attend toujours le foyer chaleureux qui saura l'accueillir.

Photo de Kheireddine Ayari

Par Kheireddine Ayari
Rédacteur web

Féru de sport et amoureux des chiens depuis sa tendre enfance, Kheireddine est arrivé dans la rédaction web en 2008 un peu par hasard, porté par son amour des mots. Ayant grandi aux côtés d’un Boxer nommé Ulysse et partagé 12 belles années de sa vie avec Kalash, croisée Berger Allemand, il est plus que ravi d’écrire sur le merveilleux univers des animaux de compagnie.

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