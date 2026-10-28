Cette chatte en obésité morbide cherche une famille, mais ses besoins ne se limitent pas aux soins

Au refuge de la SPA de Loire-Atlantique, une chatte de 6 ans attend patiemment qu'on lui trouve une famille qui saura composer avec son tempérament bien trempé. Répondant au nom de Rihanna, elle est proposée à l'adoption en SOS, car son état de santé réclame un suivi vétérinaire. Son portrait a été relayé par actu.fr, qui présente chaque semaine un pensionnaire du refuge en quête d'un foyer.

Rihanna, 6 ans, est décrite par la SPA de Loire-Atlantique comme une « véritable petite princesse ». Les équipes du refuge lui reconnaissent un « sacré caractère » et précisent qu'elle « sait ce qu'elle veut ».

© SPA de Loire-Atlantique

Cette adoption en SOS tient à son obésité morbide, qui impose un suivi vétérinaire.

L’obésité morbide chez les chats peut entraîner de graves problèmes de santé, comme le diabète, des douleurs aux articulations et des difficultés à respirer. Elle réduit aussi leur capacité à bouger, à se toiletter et à jouer, ce qui diminue leur qualité de vie. Dans les cas les plus graves, elle peut raccourcir leur espérance de vie.

Le refuge ajoute que la féline « souffre également de vaginite, pouvant entraîner de la malpropreté ».

Une princesse qui ne se laisse pas manipuler

Côté caractère, la structure d'accueil basée à Carquefou prévient que la belle n'apprécie guère d'être contrainte, et elle en tire une consigne claire pour sa future famille.

« Rihanna n’apprécie pas vraiment la contrainte et il faudra donc respecter ses limites et éviter de lui imposer des manipulations inutiles »

Le refuge recherche donc pour cette félin au profil particulier un foyer attentif à ses limites, qui lui épargne les manipulations dont elle peut se passer.

Rihanna peut toutefois se montrer câline, tout en restant « plutôt indépendante », selon la même description.

Comme Rihanna, 200 chats et chiens attendent un foyer à la SPA de Loire-Atlantique

Sur le plan pratique, la chatte à la robe tigrée peut vivre aussi bien en appartement qu'en maison. Comme elle, de nombreux pensionnaires du refuge attendent une famille patiente et aimante, prête à leur offrir un nouveau départ.

Cette structure indépendante et « autonome financièrement », créée en 1936, héberge environ 200 chats et chiens. Parmi eux, Rihanna attend toujours le foyer chaleureux qui saura l'accueillir.