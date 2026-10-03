Atteinte d’insuffisance rénale, cette chatte de 13 ans cherche une famille patiente en Loire-Atlantique

La douce Lady Olenna, une chatte âgée de 13 ans, attend sagement sa future famille au sein de la SPA de Loire-Atlantique, à Carquefou. Cette chatte de compagnie, gentille et câline, est atteinte d’insuffisance rénale qui nécessite une alimentation adaptée et un suivi médical régulier. En raison de cette pathologie qui peut lui causer quelques problèmes de malpropreté, cette « noble dame » cherche des personnes compréhensives et patientes, auprès de qui passer ses vieux jours.

C’est au sein de la SPA de Loire-Atlantique située à Carquefou que Lady Olenna a trouvé refuge il y a 9 mois et réside actuellement. Âgée de 13 ans, la petite pensionnaire au pelage tigré et aux yeux troublants attend de trouver le foyer qui saura lui offrir la patience et la bienveillance qu’elle recherche.

SPA de Loire-Atlantique

« Une alimentation adaptée et un suivi médical régulier »

Cette gentille chatte aux iris teintés d’ambre et marbrés de vert olive est décrite par la SPA comme une « véritable chatte de compagnie » qui « aime profondément être avec les humains et s'épanouit au travers des interactions et des moments de tendresse partagés ». Lady Olenna n’espère désormais qu’une chose, passer le reste de sa vie auprès d’une famille compréhensive qui saura s’occuper d’elle comme il se doit. Atteinte d’une insuffisance rénale, elle a en effet besoin d’une alimentation spécifique et d’être suivie régulièrement par un vétérinaire. Sa pathologie entraînant parfois une malpropreté involontaire, causée par ses reins qui « ne parviennent plus à concentrer ses urines de manière optimale », elle a besoin de personnes attentives qui sauront lui pardonner ces petits problèmes occasionnels.

SPA de Loire-Atlantique

Une adoption en Loire-Atlantique souhaitée

Le refuge précise dans son annonce , relayée par le média Actu.fr , que Lady Olenna devra de préférence être adoptée par une famille résidant en Loire-Atlantique, ou dans un département limitrophe. La SPA indique également qu’elle accepte les enfants, et peut vivre en maison ou en appartement.

SPA de Loire-Atlantique

Pour adopter cette chatte européenne née en janvier 2013, un entretien préalable avec la SPA est requis afin de s’assurer que toutes les conditions sont réunies pour son bien-être. Une fois le certificat d’adoption lu et signé, il faudra fournir divers documents pour rendre l’adoption effective (pièce d’identité en cours de validité, justificatif de domicile de moins de 3 mois, certificat d’engagement et de connaissance des besoins spécifiques de l’espèce délivré par le refuge).

Des frais d’adoption d’un montant de 50 € minimum sont demandés par la SPA, dont voici l’adresse : La Trémouille, 61 Chemin de Gralan, 44470 Carquefou. 02 40 93 76 61.

L’info Woopets : qu’est-ce que l’insuffisance rénale chez le chat ?

L’insuffisance rénale chez le chat survient lorsque les reins sont incapables de filtrer les toxines du sang de façon correcte. Elle peut être soudaine (aiguë) ou installée (chronique). La plupart du temps, elle est causée par le vieillissement et l’usure naturelle des tissus rénaux. Mais elle peut aussi être due à une déshydratation sévère, un coup de chaud ou une mauvaise irrigation sanguine dans le cas d’une insuffisance aiguë. Des facteurs génétiques, une infection ou une intoxication peuvent également la provoquer. Les symptômes sont :

Une soif intense et un volume d’urines augmenté,

Une fatigue et un abattement,

Une perte d’appétit et, de ce fait, un amaigrissement progressif,

Des troubles digestifs (vomissements, mauvaise haleine…).

Pour poser un diagnostic, il faut réaliser une prise de sang afin de mesurer l’urée et la créatinine, ainsi qu’une analyse d’urine. L’alimentation doit ensuite être adaptée et l’hydratation maximale du chat est essentielle.