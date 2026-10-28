Ce chien remue la queue pendant qu'un bénévole lit la lettre de sa maîtresse atteinte d'un cancer

Touchée par un cancer, une femme n'a pas pu garder Gus, son chien, et l'a confié à un refuge. Avant de le quitter, elle a rédigé une lettre où elle s'exprime comme si c'était lui qui parlait. Sa bouleversante histoire, rapportée par PetHelpful , s'accompagne d'une vidéo tout aussi émouvante.

Jusque-là, Gus n'avait connu qu'un seul foyer. La maladie de sa maîtresse l'a conduit dans un refuge, et cette séparation a été pénible pour l'une comme pour l'autre. Dans la lettre laissée avec lui, elle prête sa voix à son compagnon pour expliquer d'où il vient et ce qu'il aime.

Une lettre lue à voix haute devant Gus

Dans la vidéo partagée sur TikTok par le compte @dogrescuedude, un bénévole du refuge, décrit comme rassurant, a lu la lettre devant le chien au regard d'une incommensurable douceur, installé à ses côtés. Pendant toute la lecture, Gus a battu de la queue.

Les premiers mots donnent le ton : « Elle va me manquer, vous pouvez être ma nouvelle famille », commence le texte écrit au nom du quadrupède. La suite évoque la situation de cette maîtresse malade et ce qu'elle souhaitait pour lui : « Ma mère m’aime tellement, mais elle traverse une période si difficile avec cette transition qu’elle voulait que je puisse avoir ma maison pour toujours avec quelqu’un qui m’apprécie vraiment », poursuit la lettre.

Elle dresse ensuite le portrait d'un compagnon facile à vivre, toujours par la voix de l'intéressé : « J’aime vraiment tout le monde, j’aime les enfants et je m’en sors vraiment bien avec les chats ».

Un chien enjoué et sociable

Son arrivée au refuge a marqué le début d'un deuil, que le récit présente comme long à surmonter. À l'écran, le chien est apparu enjoué et très sociable. Entouré par des bénévoles attentifs, il a été choyé pendant cette attente, avant la rencontre avec une nouvelle famille.

Gus est désormais en quête d'un nouveau foyer, où l'on saura tenir compte de ce qu'il a vécu et l'entourer d'affection.

Voici la vidéo en question :

[TIKTOK:https://www.tiktok.com/@dogrescuedude/video/7679614062065503518]