« Vous savez, ils ont tellement peur » : des dizaines de chiens abandonnés secourus dans la nuit

Le soir du mardi 20 octobre, des dizaines de chiens ont été découverts abandonnés dans le nord de Houston, au Texas (Etats-Unis), non loin d'un parc. Pendant des heures, des bénévoles les ont attrapés au piège ou à la main, dans un secteur tristement connu pour ce type d'abandons.

Les premiers appels signalant de nombreux chiens abandonnés sont parvenus à la police de Houston vers 23 h 15, rapportait Houstonchronicle. Les agents se sont rendus à l'angle de Bantum Street et de Shady Lane, dans le secteur d'Eastex-Jensen, une zone connue pour les abandons de chiens, près de Shady Lane Park.

Combien d'animaux erraient là cette nuit-là ? Les témoins ne s'accordent pas sur ce point. La sauveteuse indépendante Danna Fullen a estimé à une quarantaine de chiens le nombre d'animaux laissés dans le secteur, tandis que la bénévole JaNell Mitchell évoquait, elle, plus de 50 chiens abandonnés sur place au cours de la nuit.

« Ils ont tellement peur »

Sur le terrain, les intervenants ont alterné pièges et captures à la main pendant des heures. « Vous savez, ils ont tellement peur », a expliqué Danna Fullen dans un entretien enregistré par OnScene TV. Elle a ajouté que des animaux effrayés ont tendance à fuir et à mordiller, mais que ceux-là s'étaient, dans l'ensemble, plutôt bien comportés au regard de la situation dans laquelle ils se trouvaient.

Plus tôt dans la soirée, peu avant 20 h 15, une publication Facebook (supprimée entretemps) montrait déjà une meute agglutinée au bord de la chaussée, tandis que des vidéos faisaient entendre un concert d'aboiements aigus et de hurlements.

Grizzy's Hood News, une influenceuse qui couvre l'actualité de Houston sur les réseaux sociaux, a vu ces images circuler en ligne. L'un de ses contacts se trouvant sur place, elle a appelé la police avant 23 h pour réclamer une intervention.

Ces vidéos ont aussi décidé Rhonda Butler, une autre bénévole, à venir avec des caisses de transport pour épauler l'opération. « C'est une folie absolue, et c'est une scène absolument horrible », a-t-elle déclaré.

© OnScene TV

« Le couloir de la mort des chiens »

Un chien a par ailleurs été retrouvé mort dans un sac poubelle noir. Selon Danna Fullen, il avait probablement été abandonné depuis un certain temps.

Pour Alicia Jones, qui habite le quartier, la scène n'a rien d'inédit. Elle décrit cette rue comme un lieu notoire d'abandon d'animaux, au point de la surnommer le « Doggy Death Corridor » (le couloir de la mort des chiens). Elle dit aussi apercevoir chaque jour des chiens courir le long du Buffalo Bayou.

Le nombre de chiens déposés en une nuit peut d'ailleurs être encore plus élevé, selon elle, tout dépendant des circonstances. De l'autre côté de l'autoroute, près de chez elle, les chiens errants seraient si nombreux qu'il y aurait de quoi remplir une camionnette, assure-t-elle.

Grizzy's Hood News a elle aussi réagi. « La qualité de vie des chiens et des chats ici à Houston n'est pas bonne », a-t-elle écrit dans un message adressé au journal, en soulignant que des personnes s'étaient mobilisées jour et nuit pour tenter d'obtenir de l'aide pour ces animaux.

Le mercredi matin, BARC Animal Shelter and Adoptions devait récupérer la majorité des rescapés, ses camions étant chargés de rassembler les derniers chiens encore en liberté, d'après Danna Fullen. On ignore pour l'heure comment ces animaux sont arrivés là et si des poursuites ont été engagées ; un représentant de BARC n'avait pas répondu immédiatement aux sollicitations.