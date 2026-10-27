« Un véritable expert en évasion » : ce chien perdu de 10 ans réapparaît à 1 600 km de chez lui (vidéo)

Depuis la fin du mois de juillet, Melissa n'avait plus aucune nouvelle de Rio, son Border Collie de 10 ans. Elle avait beau le chercher partout, en Oklahoma (États-Unis), aucune trace du chien. Et pour cause : la réponse se trouvait dans un tout autre État...

Son histoire, relayée par WRAL, débute dans une rue de Greensboro, où ce Border Collie a été trouvé seul avant d'être conduit au refuge des Guilford County Animal Services, le service animalier du comté de Guilford. Lorsque le personnel a passé l'animal au lecteur de puce électronique, les coordonnées obtenues renvoyaient vers... l'Oklahoma, à plus de 1 000 miles de là (environ 1 600 km).

Contactée, Melissa a d'abord eu du mal à y croire. Elle a expliqué à l'équipe que Rio manquait à l'appel depuis fin juillet et qu'elle n'avait jamais cessé de le chercher, sans imaginer un seul instant qu'il referait surface à une telle distance.

© Guilford County Animal Services

Un habitué des escapades d'après son adoptante

« Elle l'avait cherché partout et a expliqué que c'est un véritable expert en évasion, qui a tendance à prendre la fuite lorsqu'il a peur », raconte le refuge dans une publication Facebook, où figure aussi la vidéo des retrouvailles.

Reste la grande question : comment son compagnon à 4 pattes a-t-il bien pu parcourir une telle distance ? L'équipe du refuge lui-même l'ignore et avance une simple supposition. Le Border Collie aurait pu être recueilli en route par une personne qui n'a pas pensé à faire contrôler sa puce ; il se serait ensuite échappé de nouveau, pour finir seul dans les rues de Greensboro.

Des retrouvailles au terme de 2 semaines de recherches

Melissa, elle, n'a pas tergiversé. Elle a sauté dans le tout premier vol au départ de l'Oklahoma, direction Greensboro, pour retrouver son Border Collie. Le dimanche 16 août 2026, au refuge, elle a enfin pu serrer Rio contre elle, à quelque 1 600 km de leur domicile et au terme de 2 semaines de recherches.

C'est cette petite puce électronique, lue par le personnel, qui a permis de remonter jusqu'à la famille de Rio. Les Guilford County Animal Services ont saisi l'occasion pour rappeler aux adoptants tout l'intérêt de l'identification : « Un collier peut se détacher. Un animal peut voyager bien plus loin qu'on ne l'imagine. Mais une puce permet aux refuges et au contrôle animalier de réunir un animal perdu avec sa famille. »

« Nous sommes ravis que cette histoire se termine avec Rio là où est sa place », conclut le refuge.