À environ 2 semaines, 6 chatons abandonnés avec leur mère ont passé des heures dans le froid

Le matin du mardi 20 octobre 2026, l'équipe d'East Ridge Animal Services a trouvé devant sa porte une chatte et ses 6 chatons, abandonnés dans un contenant ouvert, rapportait WTVC . La petite famille y avait passé plusieurs heures dans le froid. Le refuge demande désormais l'aide du public pour retrouver la personne responsable, alors que les structures d'accueil affichent souvent complet.

Le refuge se trouve à East Ridge, dans le Tennessee (États-Unis). Sa responsable, Jennie Van Ausdal, précise que la mère portait un collier et que ses petits n'ont qu'environ 2 semaines.

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« Comme les bébés humains, ils ont beaucoup de mal à réguler leur température corporelle »

La température, selon le chiffre qu'elle avance, avoisinait alors 6°C. « C'est plutôt froid pour des nouveau-nés », souligne-t-elle, avant d'ajouter : « Ils ont environ 2 semaines, ce sont des bébés. Comme les bébés humains, ils ont beaucoup de mal à réguler leur température corporelle. »

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Le froid n'était pas la seule préoccupation. Le contenant étant resté ouvert, l'équipe s'est inquiétée, Jennie Van Ausdal rappelant que des chiens errants traversent parfois les rues d'East Ridge, sans parler des autres chats du secteur.

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Dans le Tennessee, abandonner un animal de compagnie constitue une infraction pénale, et le déposer devant un refuge n'y change rien.

« Tout commence par une conversation »

Pour Jennie Van Ausdal, une autre voie existe pourtant. Les refuges sont fréquemment complets, voire saturés, reconnaît-elle, et il leur arrive de devoir refuser des animaux faute de place.

Plutôt qu'un contenant posé devant l'entrée, elle propose un échange. « Tout commence par une conversation », explique-t-elle : on vient, on expose sa situation, puis on cherche ensemble comment le refuge peut aider. Des frais s'appliquent, comme partout ailleurs, mais toute personne qui ne parvient plus à s'occuper de son animal est invitée à venir en discuter.

Chaque arrivée imprévue pèse également sur les pensionnaires déjà installés. Avec davantage d'animaux à suivre, le temps de l'équipe se divise, ce qui se traduit par moins de jeu, moins de sorties hors du box et plus de stress, décrit la responsable.