Cette chatonne piégée dans un égout doit son sauvetage à des nuggets de poulet

Il aura fallu de la patience, une bonne dose de détermination et quelques nuggets de poulet pour sortir cette petite boule de poils d'une situation particulièrement périlleuse ! Après plus de 5 heures de mobilisation, les sauveteurs sont finalement parvenus à extirper le chaton de sa cachette souterraine et à le mettre en sécurité. Une issue heureuse pour cette rescapée, qui devrait bientôt porter le nom de Chicken Nugget en hommage à l'irrésistible appât qui lui a permis de retrouver la liberté. Emmenée chez le vétérinaire pour un examen complet, la petite chatte pourra ensuite espérer trouver une famille aimante grâce à l'adoption.

À Deer Park, sur Long Island (État de New York), un chaton piégé dans une bouche d'égout pluviale a mobilisé la police du comté de Suffolk et une association de protection animale. La petite féline a fini par regagner la surface, comme l'a rapporté News 12 - Long Island, au terme d'une intervention de longue haleine.

La police a sollicité l'association North Fork Country Kids Animal Rescue pour tirer le chaton de la canalisation d'eaux pluviales. Sa fondatrice, Virginia Scudder, s'est présentée sur place vers 8 h 30 ; il a fallu plus de 5 heures d'efforts avant que la jeune chatte à la robe tigrée, qualifiée de fougueuse par le média, ne retrouve l'air libre.

Les policiers de Suffolk ont quant à eux soulevé la grille d'évacuation, ce qui a permis de poser une cage piège pour chaton. Virginia Scudder les a remerciés pour cette aide.

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Des nuggets pour l'attirer

Encore fallait-il que l'animal se trouve à portée de main. Pour y parvenir, l'équipe a misé sur des nuggets de poulet, et c'est cet en-cas qui a permis aux sauveteurs de l'attraper.

Une vidéo tournée pendant le sauvetage montre Virginia Scudder le bras plongé dans la bouche d'égout, avant qu'elle ne remonte enfin la rescapée et ne la mette à l'abri dans la caisse de transport.



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Un tour chez le vétérinaire avant d'être proposée à l'adoption

Cet appât pourrait même lui donner son nom : les sauveteurs prévoient de l'appeler Chicken Nugget.

En attendant, la chatonne a pris la route du vétérinaire pour un bilan de santé complet. Une fois cette visite passée, elle sera proposée à l'adoption.