Un « Apéro toutou » pour des voisins qui ne se connaissent pas dans le Calvados (14), dont certains vivent là depuis 40 ans

À Deauville et à Trouville-sur-Mer (Calvados), Audrey et Stéphane ont remarqué que leurs chiens changeaient leur façon d’aborder les autres. Ces 2 amis en ont fait une association, « Les Cabots », ouverte aux habitants avec ou sans compagnon à 4 pattes. Un premier concours photo vient d’être lancé, et bien d’autres idées restent à construire avec ceux qui les rejoindront…

On regarde parfois la laisse avant de lever les yeux vers la personne qui la tient. « Il faut le reconnaître : on voit souvent le chien avant l’humain », s’amusent Audrey et Stéphane, dont l’histoire a été relayée par actu.fr. L’une vit à Deauville, l’autre à Trouville-sur-Mer (Calvados). C’est en promenant chacun leur chien qu’ils ont mesuré combien l’animal facilitait les échanges avec les passants : la conversation s’engage plus vite, un contact se noue, une rencontre devient possible.

De ce constat est née l’envie d’aller plus loin. Plutôt que de rester une simple communauté sur les réseaux sociaux, les 2 amis ont fondé Les Cabots, un club bâti autour du chien et de la convivialité. « Les gens à chiens ont plein de choses à partager à part un trottoir », résument-ils.

Avec un cadre associatif, leurs projets pourront prendre une autre dimension : collecter des fonds pour mener des actions, nouer des partenariats et mettre sur pied des rendez-vous près de chez eux.

Un apéro entre voisins pour commencer

Audrey, la maîtresse de Sérotonine, en avait déjà fait l’expérience chez elle. Dans son immeuble, c’est grâce à son chien qu’elle a fait connaissance avec certains de ses voisins, le toutou ayant créé du lien et de l’échange entre eux. L’été précédant l’annonce, elle avait d’ailleurs organisé un premier « Apéro toutou » dans son quartier des Marinas, à Deauville.

La soirée a beaucoup plu et attiré du monde, alors même que certains habitants, installés là depuis 40 ans, ne se connaissaient pas. De quoi donner aux 2 amis l’envie de multiplier les rendez-vous autour du chien, bien au-delà d’un seul immeuble.

Des projets à construire ensemble

Premier rendez-vous concret de la jeune association : un concours photo, tout juste lancé, qui célèbre les chiens de Trouville. D’autres pistes sont évoquées pour les mois à venir. Les commerçants qui ouvrent leur porte aux chiens pourraient être mis en avant, des professionnels invités à échanger sur le bien-être animal, un carnaval canin organisé, et des ateliers proposés pour que les maîtres sachent réagir quand leur chien a besoin de premiers secours.

Rien n’est figé, et c’est voulu. Stéphane, le maître de Satine, insiste sur un point : tout cela doit se construire avec ceux qui souhaitent rejoindre l’aventure. Les Cabots cherchent donc des membres… et des suggestions pour nourrir leur programme.

Veiller les uns sur les autres

Derrière les balades et les cafés, ouverts aux personnes avec ou sans chien, les fondateurs imaginent aussi un rôle plus profond. L’association pourrait servir de lien avec les personnes âgées ou isolées et devenir un vrai réseau d’entraide : pour quelqu’un qui vit seul, s’occuper de son animal se complique parfois, s’il tombe malade par exemple, et des voisins attentifs pourraient alors veiller à la fois sur lui et sur son compagnon.

Les rendez-vous accueilleront donc le plus grand nombre, y compris les aînés qui n’ont plus la possibilité de garder un animal et à qui ces moments pourraient faire du bien. « Le chien crée le lien, brise la glace et permet un échange qu’on n’aurait pas forcément sans lui. C’est véritablement ce prétexte pour aller vers l’autre », rappellent Audrey et Stéphane. Une bien jolie initiative !