« Elle doutait de nous au début » : cette chienne amaigrie recherche désormais l'affection de ses sauveteurs

Parfois, il suffit d'un geste pour que tout change. Les membres de Stray Rescue of St. Louis (SRSL) dans le Missouri (États-Unis) le savent bien : habitués à recueillir des animaux apeurés, trouvés pour la plupart dans la rue, ils constatent en général qu'un peu de temps est nécessaire avant que ces pensionnaires s'habituent à leurs nouveaux soigneurs. Relayée par The Dodo , l'histoire de Valkyrie, une Pit Bull au pelage brun recueillie récemment, a pourtant pris un tour bien plus rapide !

Très affaiblie physiquement, la Pit Bull paraissait aussi complètement murée émotionnellement, d'après la description de l'association. Jusqu'à ce que le Dr Ortiz, vétérinaire de l'association, s'approche d'elle et dépose un doux baiser sur son museau. Et là, surprise : la chienne a fermé les yeux et laissé échapper un long soupir de soulagement, comme si elle acceptait enfin de baisser la garde.

Terrifiée au moment de son sauvetage, Valkyrie a visiblement vite compris qu'elle ne risquait plus rien auprès de SRSL. « Elle doutait de nous au début, mais s'est mise à rechercher l'affection en un rien de temps », a raconté l'association sur Facebook, précisant qu'elle en raffole désormais.

Sur la balance, un chiffre alarmant

Pour saisir ce que ce baiser représentait, il faut revenir à la première rencontre. La silhouette de cette chienne avait immédiatement frappé les sauveteurs, et le passage sur la balance a donné la mesure du problème : à son âge, elle aurait dû peser environ 22 kg (50 livres), alors qu'elle n'en affichait que 15 (33 livres). « Elle est si maigre qu'on voit toutes ses côtes, les os de ses hanches… son crâne est même creusé au niveau des yeux », a décrit SRSL.

Son passé reste un mystère, tout comme le temps qu'elle a passé à survivre seule. Un indice est pourtant apparu dans la salle d'examen : prise de vomissements, Valkyrie a rejeté des déchets et des bouts de plastique.

© Stray Rescue of St. Louis

D'après l'association, la chienne se nourrissait dans la rue de n'importe quoi, histoire de récupérer un minimum d'énergie, signe qu'aucun vrai repas ne lui avait été servi depuis bien longtemps. « Il est clair que personne ne s'est occupé d'elle ni ne s'est soucié d'elle depuis très longtemps », a conclu l'équipe.

Le bilan ne s'arrêtait pas là. La boule de poils était couverte de puces, ses griffes avaient poussé bien au-delà du raisonnable et les soignants ont également relevé une masse mammaire.

Direction une famille d'accueil

Quelques jours seulement après le début de son plan de soins, Valkyrie va déjà mieux. Il lui reste du chemin avant d'atteindre son poids cible, mais son état est désormais jugé suffisamment bon pour qu'elle rejoigne une famille d'accueil. L'équipe s'emploie donc à lui en trouver une, avant de lui chercher, plus tard, un foyer pour de bon.

© Stray Rescue of St. Louis

Après des centaines de chiens passés entre leurs mains, les membres de SRSL confient que chaque animal rencontré reste unique et spécial à leurs yeux. Quant à Valkyrie, l'association résume ce qu'elle lui inspire en une phrase : « Nous sommes si reconnaissants qu'elle ait trouvé le chemin jusqu'à nous. »