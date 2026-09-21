Une passante rampe sous un camion de livraison pour sauver un minuscule chaton abandonné (vidéo)

Tiabeanie était tellement petite qu’on aurait presque pu la confondre avec un porte-clés ! Livrée à elle-même sur le parking d’un supermarché, cette minuscule petite chatte avait bien besoin d’un peu d’aide… Repérée sous un camion par une passante attentive, elle a heureusement trouvé la bonne personne au bon moment et s’apprête désormais à commencer une toute nouvelle vie.

On se rend souvent au supermarché pour remplir le frigo ou acheter quelques produits de première nécessité. Et parfois, on en revient avec un nouveau membre de la famille ! C’est exactement ce qui est arrivé à cette internaute, qui a découvert sous un camion un minuscule félin aussi craquant que vulnérable.

Un chaton minuscule abandonné sous un camion

Comme le rapporte Parade Pets, tout a commencé par une rencontre pour le moins improbable, sur le parking d’un supermarché américain : sous un camion de livraison se cachait une minuscule chatonne, si petite qu’elle aurait presque pu tenir dans une poche, un peu comme un trousseau de clés !

Abandonnée et livrée à elle-même, la petite Tiabeanie a pourtant eu la chance de croiser la route de sa future humaine, qui n’a pas hésité à ramper sous le véhicule pour lui porter secours. Celle-ci l’a ainsi prise sous son aile et lui a offert une toute nouvelle vie aux côtés de Luci, une autre petite rescapée, née un mois avant elle.

Les 2 minettes sont désormais inséparables et sont devenues de véritables « jumelles », comme les appelle affectueusement leur maîtresse. Elles n’ont peut-être pas le même âge, mais pour les bêtises, elles semblent bel et bien partager le même esprit !

Une avalanche de commentaires attendris

Sur TikTok, la petite Tiabeanie a rapidement fait fondre les internautes, qui n’ont pas manqué d’imagination pour commenter son adorable bouille sous la vidéo évoquant son sauvetage.

Entre humour et attendrissement, certains lançaient : « Félicitations pour la livraison de votre système de distribution pour chats ! », tandis qu’un autre suppliait : « Elle est trop précieuse, donnez-la-moi, je ne trouve jamais de chatons errants ».

© @tia.and.luci / TikTok

Une chose est sûre, la petite Tia semble aujourd’hui bien se porter et profiter d’une vie remplie de joie et de câlins dans sa nouvelle famille. C’est tout ce qui compte !