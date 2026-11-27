Certaines rencontres ne doivent rien au hasard, et celle-ci a changé le destin d'un tout petit félin. Grâce à l'intervention d'une passante au grand cœur (et de son chien), le chaton a non seulement échappé à une situation particulièrement périlleuse, mais il a aussi trouvé bien plus qu'une simple issue de secours ; il a désormais une famille prête à lui offrir une nouvelle vie. En effet, touchés par cette rencontre inattendue, ses sauveteurs ont pris une décision aussi belle qu'inattendue : adopter le rescapé pour qu'il ne connaisse plus jamais la solitude et la peur.

Le 2 octobre 2026, dans la région du Xinjiang dans l'ouest de la Chine, une jeune femme appelée Zhou Meirong se promenait en famille dans son quartier lorsqu'un faible miaulement s'est élevé d'un caniveau fermé par une grille. La suite a été filmée, et ces images sont relayées par Discover SWNS.

Un câble et un gant

Sous le lourd métal de cette bouche d'évacuation située en bord de route, un chaton minuscule se trouvait piégé dans le conduit. La passante, qui était accompagnée de son chien, a alors entrepris de l'en sortir elle-même.

© Viral Press / SWNS

Accroupie tout contre la grille, Zhou tenait un câble dont la boucle entourait une patte du félin, pendant que celui-ci se cramponnait au rebord du trou.

Elle a ensuite enfilé un gant avant de soulever le petit animal avec douceur, pour le faire passer par une ouverture de la grille.

© Viral Press / SWNS

Une fois à l'air libre, le rescapé se tenait debout sur le sol, tandis que le chien de la famille s'approchait pour le renifler. Le minuscule félin s'est alors mis à suivre le canidé.

© Viral Press / SWNS

Le chaton est indemne et a été adopté par celle qui l'a sauvé

D'après Zhou, le jeune chat n'était pas blessé. La famille ne s'est d'ailleurs pas contentée de le tirer de là, puisqu'elle a décidé d'adopter ce chaton.

Cette histoire rappelle qu'un simple geste peut parfois prendre une importance immense dans la vie d'un animal. Pour ce petit chat, cette journée restera sans doute celle où tout a basculé, puisqu'il a désormais la chance de grandir entouré d'attention et de bienveillance. Une belle preuve que la compassion envers les animaux peut réserver de jolies surprises, même au détour d'une promenade ordinaire.