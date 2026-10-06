Ce chat rouvrait sa plaie en se grattant, alors sa famille d’accueil lui a mis un petit col roulé

Les aidants de Sir Purr ont longtemps cherché la solution pour réduire les plaies, et ont opté pour un col roulé qui est rapidement devenu un indispensable pour le félin. Blessé au cou, le chat qui devait être adopté assez rapidement et dû patienter encore un peu afin que sa famille d’accueil trouve une solution. Aujourd’hui, cette solution est devenue sa marque de fabrique.

En arrivant au refuge Whiskers-A-GoGo, Sir Purr présentait une blessure au cou qui semblait en voie de guérison, explique Love Meow. Un peu plus tard, les bénévoles se sont rendus compte que la blessure s’ouvrait sans cesse. Par ailleurs, très vocal, le chat montrait une vraie envie d’aller à la rencontre du monde.

Des rendez-vous vétérinaires à répétition

Le chat a eu une série de rendez-vous chez le vétérinaire avant de pouvoir identifier l’origine de sa blessure. En réalité, Sir Purr souffrait d’une irritation chronique de la peau et d’allergies, et l’amplification de sa plaie était due à un grattage intempestif.

Une solution a alors été trouvée : le petit col roulé.

Whiskers a GoGo / Facebook

Un look à part entière

C’est en revenant dans sa famille d’accueil, qui prenait alors soin de lui, que Sir Purr a été habillé avec un col roulé, afin de préserver la zone abimée de son cou. Le chat a tout de suite adopté ce nouveau vêtement lui donnant beaucoup de prestance, tout en cessant sa mauvaise habitude de grattage.

Un caractère tout en panache

Sir Purr s’est rapidement fait reconnaître pour son caractère bien trempé et son goût pour l’interaction. Le jour, il suit ceux et celles qu’il aime dans la maison, et le soir, il s’adonne à des coups de folie impressionnants. N’aimant pas rester seul, il ne manque jamais une occasion d’aller taquiner ses congénères. Il s’est aussi lié d’amitié, lors de son séjour, avec un jeune chaton de 4 mois venu dans la famille.

Comment apaiser un chat anxieux ?

Les signes de l’anxiété sont multiples chez le chat qui peut se renfermer sur lui-même, ou au contraire être très agité. Voici quelques clés pour le canaliser et le soutenir :