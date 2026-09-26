Veuve et se sentant seule, elle se prend d'affection pour ce chaton tombé dans de la colle industrielle

Après avoir survécu à une chute dans un seau de colle industrielle et connu plusieurs familles d’accueil, Elmer a finalement trouvé son foyer pour la vie. Sa dernière détentrice temporaire, qui s’était profondément attachée à lui, a décidé de l’adopter définitivement.

En avril dernier, nous vous racontions la mésaventure et le sauvetage d'Elmer, ce chaton ayant eu la malchance de tomber dans un seau de colle industrielle. Quelques semaines plus tard, l'association qui l'avait pris en charge à l'époque a annoncé une excellente nouvelle à son sujet : il a été adopté.

A cause de la substance qui recouvrait la quasi-totalité de son corps, le petit félin au pelage tabby gris ne pouvait ni boire ni manger. Il ne pouvait pas se lécher non plus pour faire sa toilette. Dans ces conditions, sa survie aurait été impossible sans une aide extérieure.



Humane Society of North Texas

Cette dernière était venue de la Humane Society of North Texas, basée à Fort Worth (Etats-Unis), qui avait été alertée par un passant ayant découvert Elmer. 7 heures de travail avaient été nécessaires à l'équipe pour le nettoyer entièrement en appliquant méticuleusement de l'huile de colza sur sa robe et sa peau. Il avait ensuite été réhydraté, nourri, soigné et choyé par les bénévoles.



Humane Society of North Texas

Elmer était passé par plusieurs familles d'accueil après cela. L'une de ces personnes s'était énormément attachée à lui. La Humane Society of North Texas la connaissait très bien, car elle avait déjà adopté auprès de l'association.

« Le lien entre eux était indéniable »

La dame avait récemment perdu son mari, décédé d'un cancer. Elle se sentait terriblement seule à la maison, malgré la présence d'autres chats qui sont plutôt indépendants. Le séjour du rescapé dans son foyer avait égayé son quotidien.

« Lorsqu'Elmer est entré dans sa vie, il a apporté un sentiment de réconfort, de joie et une connexion qu'elle n'avait pas ressentis depuis la disparition [de son conjoint] », peut-on effectivement lire dans la publication Facebook du refuge texan.

« Elle a pris soin d'Elmer purement et simplement par gentillesse et pour soutenir sa communauté, mais le lien entre eux était indéniable », poursuit l'auteur du post. La mère d'accueil a réalisé qu'elle ne pouvait plus se séparer de lui et a finalement succombé à la tentation du « foster fail » en l'adoptant définitivement.

L’info Woopets : pourquoi les familles d’accueil ne peuvent-elles pas garder tous les animaux qu’elles hébergent ?

Adopter son animal accueilli en famille d’accueil, comme l’a fait la nouvelle propriétaire d’Elmer, est une belle histoire. Mais le « foster fail » reste une exception ; si chaque famille d’accueil gardait définitivement les animaux qu’elle héberge, elle ne pourrait plus en accueillir de nouveaux. Or, leur mission est justement de permettre à d’autres chiens et chats en attente d’un foyer de sortir du refuge ou d’être pris en charge par une association.

En offrant temporairement leur maison, ces bénévoles jouent donc un rôle essentiel. Ils permettent notamment aux associations de prendre en charge davantage d’animaux lorsque leurs structures manquent de place, tout en leur offrant un environnement plus calme et adapté que le refuge. Cette période aide aussi le protégé à reprendre ses repères, à mieux révéler son caractère et à se familiariser avec la vie au sein d’un foyer, autant d’éléments précieux pour préparer son adoption.

Il est donc injuste de reprocher à une famille d’accueil de ne pas garder définitivement l’animal qu’elle a accompagné. Le laisser partir pour lui permettre de rejoindre sa famille adoptive, c’est aussi lui donner une chance et libérer une place pour en sauver un autre.