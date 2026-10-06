Ce chat de 5 ans n’a plus de dents, mais il adore les câlins et cherche un foyer dans la Manche

Sauvé de la rue par l’association Les Chats d’Hébèc, dans la Manche, Mars est un chat âgé d’environ 5 ans qui cherche désormais un foyer pour la vie. Atteint de calicivirus chronique, le félin n’a plus ses dents et a l’air d’un petit papi, mais il déborde d’amour et d’affection à distribuer à qui saura lui offrir sa chance.

Mars, un félin au pelage tigré, est l’un des petits protégés de l’association Les Chats d’Hébèc. Située près de Saint-Lô, dans la Manche, celle-ci cherche activement une famille qui offrira à cet adorable chat tout l’amour et l’attention qu’il mérite.

Les Chats d’Hébèc / Facebook

Qui est Mars ?

Né le 1er janvier 2021, Mars a été sauvé de la rue par l’association il y a quelques mois. Atteint de calicivirus chronique, il est traité à vie pour cette affection respiratoire et buccale qui lui cause parfois quelques problèmes ORL. Aussi, Mars a l’air d’un petit papi, du haut de ses 5 ans. Et pour cause, la maladie l’a privé de ses dents. Mais sa « gueule cassée » le rend singulier et n’entache en rien sa beauté. Ce gentil félin au caractère très tendre adore distribuer les câlins et n’attend qu’une chose : « pouvoir enfin poser ses valises dans un foyer où il sera aimé pour ce qu'il est. »

Un foyer pour toujours

Pour Mars, l’association se démène afin de lui trouver le foyer parfait.

« Aujourd'hui, nous espérons trouver pour lui une famille douce, attentive et bienveillante, prête à lui offrir le confort et l'amour qu'il mérite tant. », précisait l’association dans l’une des publications Facebook qui lui sont consacrées.

Comme il est atteint de calicivirus, il lui faudra un foyer sans autre chat, car la maladie est très contagieuse. Les Chats d’Hébèc indique également qu’il ne devra pas sortir et qu’elle n’était pas certaine de son entente avec les chiens. Mais en dépit de ces quelques contraintes, Mars a beaucoup à offrir à quiconque lui donnera sa chance.

Les Chats d’Hébèc / Facebook

Un panier retraite

Afin que sa maladie ne freine pas son adoption, Les Chats d’Hébèc s’engage à prendre en charge le coût du traitement de Mars, comme le soulignait le média Actu.fr . Un panier retraite qui inclut les soins liés à son calicivirus, mais aussi son diabète. « Sa famille n'aura à assurer que son alimentation, sa litière, ses vaccins de routine et ses traitements antiparasitaires »

En attendant de trouver son bonheur, Mars est logé en famille d’accueil, chez Yuna. Pour toute proposition d'adoption, il faudra contacter l'association via son compte Facebook.

L’info Woopets : qu’est-ce que le calicivirus du chat ?

Virus très contagieux entre félins, le calicivirus est à l’origine de la calicivirose, une maladie courante qui fait partie du syndrome du coryza. Il se manifeste en particulier par :

Des ulcères buccaux ;

Des écoulements du nez, des yeux ;

Des conjonctivites ;

De la fièvre, un abattement et une perte d’appétit.

La vaccination dès le plus jeune âge reste le meilleur moyen de prévention et de lutte contre cette maladie pour laquelle il n’existe, à ce jour, aucun traitement antiviral spécifique, mais uniquement une prise en charge reposant sur le soulagement des symptômes.