Ce chat adopté à 10 ans après un passage en fourrière suit désormais son adoptante comme son ombre

Adopté à 10 ans après un passage en fourrière et des débuts difficiles, Baileys profite désormais d’une retraite paisible aux côtés de Brigitte. Grâce à une initiative porté par la Fondation 30 Millions d'Amis, son adoption a aussi permis de mieux prendre en charge les problèmes de santé qui auraient pu compromettre ce nouveau départ.

Lancée il y a 21 ans par la Fondation 30 Millions d'Amis , l'Opération Doyens facilite l'adoption des chiens et chats de 10 et plus en offrant à l'adoptant une aide financière. Celle-ci est passée de 800 à 1000 euros depuis le 1er janvier 2026. « C’est une aide très pratique et non négligeable lorsqu’on s’occupe de séniors », dit Brigitte.

Cette dernière est, en effet, bien placée pour le savoir, elle qui a adopté Baileys par ce biais et qui a ainsi désormais un adorable compagnon à vibrisses à ses côtés.



Fondation 30 Millions d'Amis

Fin mai 2026, Baileys, qui s'appelait Vasco à l'époque et venait d'être recueilli par la fourrière, avait été transféré au Refuge des Mistoufles à Saint-Martin-des-Champs (29). Un mois plus tard, il avait été adopté par Brigitte.

Le chat avait connu des débuts difficiles chez celle-ci en raison de son état de santé. Il souffrait notamment de problèmes respiratoires. Brigitte l'avait emmené chez le vétérinaire, et l'examen avait révélé qu'il souffrait du coryza.

Aujourd'hui, Baileys se porte beaucoup mieux grâce aux soins, financés en grande partie par le soutien assuré par l'Opération Doyens.

Les chats séniors ont « eux aussi besoin d'amour »

Il suit son adoptante comme son ombre, et tous 2 sont extrêmement attachés l'un à l'autre. Brigitte le décrit comme « sociable avec les humains » et pense « qu'il a déjà connu une famille », ne connaissant pas grand-chose de son passé.

Ce n'est d'ailleurs pas la première fois qu'elle ouvre les portes de son foyer à un chat âgé. Ils sont d'ailleurs plusieurs à cohabiter avec Baileys chez elle, tout comme 2 chiens. « J’ai toujours favorisé l’adoption des laissés-pour-compte, explique-t-elle. Je trouve ça triste que les chatons attirent tant et que, par conséquent, les plus âgés restent sur le carreau ». Brigitte rappelle ainsi que les animaux séniors ont « eux aussi besoin d'amour ».



Fondation 30 Millions d'Amis

D'un naturel très calme, Baileys s'est sans doute assagi avec l'âge. « Aujourd’hui c’est un pépère qui profite de sa retraite », conclut son humaine.

Le conseil Woopets : quels sont les avantages à adopter un chat senior ?

Adopter un chat âgé, c’est souvent accueillir un animal au caractère déjà bien affirmé. Son tempérament, son niveau d’activité et ses habitudes sont généralement plus faciles à cerner qu’avec un chaton, ce qui peut aider à choisir un compagnon correspondant à son mode de vie.

Les félins seniors sont aussi souvent plus calmes et apprécient particulièrement la stabilité d’un foyer. Pour une personne recherchant un compagnon posé, leur rythme peut être parfaitement adapté.

Enfin, offrir une famille à un animal âgé représente une véritable seconde chance pour ce dernier. Ces chats peuvent parfois attendre plus longtemps avant de trouver un foyer, alors qu’ils ont eux aussi du temps et du bonheur à partager avec leur adoptant. Il faut simplement être prêt à assurer un suivi vétérinaire adapté à leur âge.