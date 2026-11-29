Par une matinée froide, sur le campus de l'université Denison en Ohio (Etats-Unis), une étudiante a entendu un bruit venant de sa voiture. Son histoire, relayée par le journal de l'université The Denisonian , est celle d'un chaton qui a mordu un agent de sécurité, puis a échappé 2 fois, en changeant de véhicule, à ceux qui tentaient de l'attraper.

Vers 6 h, Caitlin McLearn, joueuse de l'équipe féminine de lacrosse de Denison, roulait vers un entraînement matinal lorsqu'un bruit s'est élevé de sa voiture. Il a enflé jusqu'à devenir un miaulement bien reconnaissable, mais un coup d'œil rapide avant la séance n'a rien révélé.

« Je crois qu'il y a un chat là-dedans ! »

Une heure de musculation plus tard, alors qu'elle raccompagnait une coéquipière, les miaulements ont repris assez nettement pour que les 2 sportives s'arrêtent sur un parking et soulèvent le capot. « Je crois qu'il y a un chat là-dedans ! », a lancé l'étudiante à un agent d'entretien qui proposait son aide.

Vers 7 h 30, Joseph Hegenderfer, surnommé Campo Joe, effectuait sa patrouille quand il a aperçu l'électricien du campus, Jordan Fox, et les 2 joueuses devant le moteur. Il s'est arrêté en pensant devoir relancer une batterie. La situation ne lui était pourtant pas inconnue : ayant vécu dans une zone rurale du Colorado, il y avait déjà vu des chats errants se glisser dans les voitures pour se réchauffer.

© The Denisonian

Tapi trop bas pour être saisi, l'animal a dû être poussé vers le haut avant que l'agent puisse l'atteindre ; il a alors craché et l'a mordu. Pour le 2e essai, Jordan Fox a prêté des gants épais. C'est lui qui a sorti le passager clandestin, un tout petit chaton, avant de le laisser échapper : le félin a filé dans une autre voiture.

Il a fallu frapper à la porte du propriétaire de ce véhicule, qui venait de fêter ses 21 ans, et le tirer du sommeil pour ouvrir le capot. L'accueil a été coopératif, mais le fugitif est resté introuvable, jusque sous les terrains de pickleball. Les 2 hommes sont repartis, tout en revenant régulièrement vérifier.

Vers 10h30 ou 11h, lors d'un de ces passages, l'électricien a entendu miauler dans une autre rangée. À peine avait-il glissé sa main gantée dans le moteur que le chaton s'est sauvé hors du véhicule pour disparaître dans une nouvelle voiture, près de Washington Drive.

L'appel d'une mère chatte en renfort

Par l'intermédiaire de l'opératrice du service, Amy Ritter, les 2 hommes ont alors joint John Delf, agent de sécurité et ancien pompier de Columbus. Il leur a soufflé le nom de Betty Miranda, de ROCK (Rural Ohio Cats & Kittens), une petite association de bénévoles qui capture, stérilise puis relâche les chats des campagnes dans les comtés de Knox, Franklin et Licking, et organise des adoptions.

Vers 14 h 20, la sauveteuse a contacté l'agent : elle serait là en 1 h 30 environ. « Je ne sais pas dans quelle voiture il est. C'est quelque part dans cette rangée, mais je ne sais pas laquelle, je vais essayer de le découvrir », lui a répondu Joseph Hegenderfer. Pour y parvenir, il a cherché sur YouTube des enregistrements de chatte appelant ses petits, puis a diffusé ces miaulements l'un après l'autre en longeant les voitures. Un seul a obtenu une réponse, venue d'une autre rangée que celle qu'il soupçonnait ; en le rejouant, il a pu désigner le bon véhicule.

Vers 16h, Betty Miranda, qui a aidé à capturer et stériliser environ 200 chats d'après l'agent, est arrivée avec une caisse de transport et son mari, équipé d'une perche à filet. Le propriétaire de la voiture, alors en cours, a indiqué par téléphone qu'elle n'était pas verrouillée et que le capot pouvait être ouvert. « Ce n'est pas prudent de laisser sa voiture déverrouillée. Mais dans ce cas, c'était une bonne chose », a commenté Joseph Hegenderfer.

Le chaton enfin secouru, des étudiants candidats à l'adoption

Le chaton est apparu aussitôt, assis sur le filtre à air. Le mari de la bénévole a posé le filet sur lui et, crachant toujours, le petit félin a été placé dans la caisse pour passer un contrôle au refuge.

Le soir même, l'agent a reçu une vidéo du rescapé mangeant de la pâtée tout en miaulant. Selon Betty Miranda, qui a depuis envoyé des photos à l'équipe de sécurité, son humeur s'est améliorée et il se prépare à être proposé à l'adoption.

Plusieurs étudiants se sont déjà manifestés pour l'adopter ; un formulaire d'adoption ou d'accueil temporaire figure sur le site de ROCK. Quant à Joseph Hegenderfer, qui se dit plutôt amateur de chiens, il a reçu de David Rose, directeur de la sécurité du campus, un trophée imprimé en 3D : le 2026 Campo Life Saving Award.