Aveuglée par une feuille, cette chatte a dû ravaler sa fierté pour réclamer l'aide d'une voisine (vidéo)

Cette chatte tabby a eu la vision perturbée alors qu’elle faisait son tour dans le quartier comme d’habitude, et elle a trouvé l’aide qu’elle attendait auprès d’une adorable passante et de son petit Chihuahua. La chatte de quartier s’est retrouvée sur les réseaux sociaux, et a eu l’occasion d’élargir son cercle de fans au-delà de ses voisins.

L’utilisatrice « @crazy_nana77 » promenait son Chihuahua dans son quartier comme tous les jours, raconte Pawnation. Elle a alors croisé cette chatte tabby qu’elle connaît bien et qui s’est approchée d’elle avec une anomalie qui semblait la déranger. Une feuille est venue se coller sur son visage et la chatte était bien décidée à faire passer son message pour être aidée.

« J’ai besoin d’aide »

Comme on le voit à travers les images de la vidéo, le message ne peut pas être plus clair. La chatte avait besoin d’aide et s’est adressée à cette tête connue qu’elle croise régulièrement lors de ses errances. La chatte s’est retrouvée dans une situation à la fois amusante et embarrassante, avec sa feuille collée sur son visage.

Son interlocutrice a tout de suite compris de quoi il en ressortait, et l’a aidé, en retirant la feuille que la chatte ne parvenait pas à décoller seule.

Un acte citoyen

Attendris par la scène, les internautes ont félicité l’habitante du quartier pour son « acte citoyen » qui témoigne d’une envie d’aider son prochain, en l’occurrence, la chatte du quartier. C’est sans doute dans ce type d’interaction que la chatte puise son énergie et son envie d’explorer son quartier jour après jour.

Visiblement plus intéressée par les interactions avec les humains, la chatte accorde peu d’attention au Chihuahua de son ange gardien. Des internautes s’amusent de l’attitude finale du chat qui semble ne pas vouloir reparler de la situation gênante qui vient de se passer : « ce ne s’est jamais produit, d’accord ? », ajoute l’internaute.

Comment communiquer avec un chat ?

En tant qu’humain, la communication avec un chat peut parfois nous sembler obscure. Pour entamer une conversation avec nos amis félins, il est important de s’adapter, et cela passe par :