Il y a des rencontres qui ne s’expliquent pas. Celle de Katie, de son vrai nom Kateryna, en est une belle illustration. Adoptée en octobre 2023 par Isabelle et sa famille qui ne cherchaient pourtant pas vraiment un chien comme elle, cette petite rescapée d’Ukraine a depuis parcouru un long chemin pour retrouver la confiance et la sérénité.

À l’époque, la famille vivait en région parisienne et préparait un déménagement à Amiens, dans la Somme (80). Les enfants rêvaient d’accueillir un chien, et leurs parents espèraient aussi que cette nouvelle présence les aiderait à mieux vivre ce grand changement.

« Nous avions déjà eu plusieurs chats, toujours adoptés dans des associations, et il nous paraissait normal de faire appel à une asso si nous souhaitions adopter un chien », nous a expliqué Isabelle.

C’est en surfant sur Internet que la famille a découvert l’association francilienne Les Petits Innocents, qui propose notamment des chiens au passé difficile. Parmi eux, Kateryna, une petite croisée Pékinois recueillie en Ukraine et présentée comme sociable, « ok chiens, ok chats, ok enfants ».

« C’était elle »

Lors de la première rencontre, pourtant, Katie s’est montrée très renfermée et a grogné. À cette occasion, sa famille d’accueil a expliqué qu’elle attendait un foyer depuis plusieurs mois déjà. En cause, notamment, son gabarit plus imposant que prévu et son prognathisme, une particularité de la mâchoire qui lui donne cette petite bouille si singulière. Une personne venue la rencontrer avait même regretté qu’elle « ne rentrait pas dans un sac à main malgré sa tête de Pékinois » !

Mais pour sa future maîtresse, ce fût le coup de cœur : « À titre personnel, je ne suis pas une fan des chiens... j'en ai toujours eu peur. Je ne saurais pas expliquer pourquoi, mais c'était elle. [...] Je me suis immédiatement attachée à elle », se souvient-elle. Quelques jours plus tard, Katie avait rejoint sa nouvelle famille !

De la patience pour apprendre à vivre sereinement

Les débuts ont toutefois été un peu mouvementés. Très craintive à la maison, elle s’est montrée immédiatement douce avec les enfants et particulièrement affectueuse. En promenade, en revanche, ses réactions face aux autres chiens rendaient les sorties compliquées...

Après le déménagement à Amiens, la famille a donc fait appel à Emma, éducatrice canine (caninaya_ sur les réseaux).

Grâce à un important travail d'accompagnement, Katie a énormément progressé : elle est désormais capable de croiser d'autres chiens sereinement et de profiter de ses balades. « Emma a vraiment été extraordinaire », souligne Isabelle.

© Isabelle Charon

Un passé marqué par la guerre en Ukraine

En octobre 2025, sa maîtresse a voulu en apprendre davantage sur le passé de la petite chienne. Grâce à l'association Les Petits Innocents, elle a retrouvé la trace de l'association ukrainienne qui l'avait recueillie : Animal Rescue Kharkiv.

La famille a alors découvert que Katie venait de Toretsk, en Ukraine, et que son environnement avait été touché par les bombardements. Elle aurait probablement passé plusieurs semaines, voire plusieurs mois, dans les décombres. Un passé traumatisant qui pourrait expliquer certaines de ses réactions.

Aujourd'hui, une vie entourée d'amour

Aujourd'hui, Katie va beaucoup mieux, même si certaines blessures restent présentes. Les orages, notamment, la font encore trembler, comme s'ils ravivaient de douloureux souvenirs. Elle a parfois du mal à gérer ses émotions, mais continue de progresser chaque jour.

« Elle est très touchante, très reconnaissante chaque jour, et nous sommes également reconnaissants de l'avoir dans nos vies. », nous a confié Isabelle.

© Isabelle Charon

La petite chienne garde peut-être quelques traces de son passé, mais elle a désormais tout l'amour et la patience nécessaires pour continuer à avancer. Comme quoi, il suffit parfois d'une famille qui regarde au-delà des apparences pour changer le destin d'un animal. Et pour Katie, cette rencontre a tout changé !