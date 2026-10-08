Des ouvriers entendent des cris dans un broyeur industriel, 3 chatons se trouvaient à l'intérieur

Des ouvriers d’un centre de maintenance de Long Island, aux États-Unis, ont entendu des petits cris provenant d’un broyeur industriel. À l’intérieur, 3 chatons nouveau-nés attendaient d’être secourus. À la suite de cette découverte, ils ont contacté John Debacker, un sauveteur d’animaux connu dans la région. Grâce à cette intervention, les jeunes félins sont en sécurité et vont pouvoir grandir dans les meilleures conditions.

Alors qu’ils travaillaient, des ouvriers de Long Island se sont arrêtés après avoir entendu des petits cris provenant de l’intérieur d’un broyeur industriel. Après avoir jeté un coup d’œil à l’intérieur, ils ont découvert une portée de 3 chatons âgés de quelques jours. Sans leur intervention, les minuscules félins auraient perdu la vie.

Comme le rapporte The Dodo, les ouvriers ont fait appel au sauveteur d’animaux John Debacker, qui s’est immédiatement rendu sur place pour réaliser l’opération de sauvetage. « J'avais peur de devoir sortir des chatons morts, confie-t-il à nos confrères d’outre-Atlantique, mais j’ai été soulagé de les voir tous vivants. »

© John Debacker

Les chatons se portent bien et sont en sécurité

Une fois attrapées, les petites boules de poils ont été placées dans une famille d’accueil du comté de Suffolk. John Debacker a ensuite cherché leur mère sur le lieu de l’intervention, mais sans succès.

Désormais entre de bonnes mains, les chatons sont biberonnés et chouchoutés. Ils peuvent grandir dans des conditions optimales, jusqu’à ce qu’ils soient prêts pour être proposés à l’adoption. Un bel avenir les attend !

© John Debacker

Le conseil de Woopets : comment biberonner un chaton ?

Lorsqu’un chaton ne peut pas être nourri par sa mère, le biberon devient indispensable. Le lait de vache ne convenant pas à ses besoins nutritionnels, il nécessite un lait maternisé spécialement conçu pour les chatons qu’un vétérinaire peut vous recommander.

Une fois préparé selon les indications du fabricant, le lait doit être donné tiède. Installez le petit félin sur le ventre, comme s’il tétait sa mère, et présentez-lui doucement le biberon. Ne le placez surtout pas sur le dos et n’appuyez pas sur la tétine. Votre jeune protégé doit pouvoir téter à son propre rythme pour éviter les fausses routes.

Quid de la fréquence des repas ? Elle dépend de son âge. Durant sa première semaine, un chaton peut avoir besoin de 7 à 8 biberons par jour, puis les repas s’espacent progressivement. En cas de doute sur les quantités ou son état de santé, demandez conseil à un vétérinaire.