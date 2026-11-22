Sauvé des barbelés, Rusty grandit en famille d'accueil avec une attelle changée chaque semaine
À Armstrong, au Canada, c'est dans les barbelés d'une clôture qu'un chaton errant a été découvert, sans personne autour de lui. Âgé d'environ 5 semaines, il souffrait d'une sérieuse fracture à une patte arrière, et la personne qui l'avait trouvé a dû le conduire en urgence chez un vétérinaire de Kelowna.
Son histoire, relayée par la BC SPCA, a commencé à Armstrong. Une patte gravement blessée, le petit félin s'était empêtré dans les fils barbelés d'une clôture, et personne ne l'accompagnait. Comme il paraissait aussi affaibli et léthargique, son sauveteur l'a conduit à Kelowna, chez un vétérinaire, pour des soins d'urgence.
Sur place, le chaton, dont l'âge a été estimé à 5 semaines, s'est révélé déshydraté, et sa patte arrière présentait une fracture grave. Comme personne ne s'est manifesté pour le réclamer, le vétérinaire a contacté la BC SPCA Kelowna, qui l'a pris sous son aile. Le petit rescapé s'appelle désormais Rusty.
Une patte à surveiller de près
Parce qu'il était tout jeune et qu'il grandissait encore, Rusty a eu besoin, chaque semaine, de radiographies et d'un changement d'attelle, afin que sa patte guérisse correctement au fil de sa croissance. La tâche s'annonçait délicate.
Remuants et pleins d'énergie, les chatons ne facilitent pas la guérison d'une telle blessure, connue pour être compliquée à cet âge, a fait remarquer son équipe médicale.
Au début, le vétérinaire lui-même ignorait jusqu'où il faudrait aller, une amputation n'étant pas exclue. « Au départ, le vétérinaire ne savait pas si Rusty aurait besoin d'une opération, voire d'une amputation, mais il se porte incroyablement bien », a précisé Shannon Paille, responsable de la BC SPCA Kelowna. Grâce à l'attention de sa famille d'accueil et des soignants qui le suivaient, sa patte guérissait bien.
« C'est toujours un chaton joueur »
« Sa patte cassée et son attelle encombrante ne l'ont pas freiné le moins du monde ; c'est toujours un chaton joueur », poursuit la responsable. Ceux qui l'hébergent vont plus loin encore, assurant n'avoir jamais accueilli de chaton aussi sociable !
Son parcours médical n'est pas tout à fait terminé : Rusty doit encore passer un contrôle de sa patte, puis être stérilisé. En attendant ces rendez-vous, la BC SPCA Kelowna le propose en famille d'accueil avec option d'adoption.
Chouchouté, le jeune félin trouvé dans les barbelés a obtenu une seconde chance grâce à cette intervention salvatrice. Il peut commencer un nouveau chapitre de sa vie en toute sérénité.
Par Joséphine Voisart
Rédactrice Web
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