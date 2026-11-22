À Armstrong, au Canada, c'est dans les barbelés d'une clôture qu'un chaton errant a été découvert, sans personne autour de lui. Âgé d'environ 5 semaines, il souffrait d'une sérieuse fracture à une patte arrière, et la personne qui l'avait trouvé a dû le conduire en urgence chez un vétérinaire de Kelowna.

Son histoire, relayée par la BC SPCA, a commencé à Armstrong. Une patte gravement blessée, le petit félin s'était empêtré dans les fils barbelés d'une clôture, et personne ne l'accompagnait. Comme il paraissait aussi affaibli et léthargique, son sauveteur l'a conduit à Kelowna, chez un vétérinaire, pour des soins d'urgence.

Sur place, le chaton, dont l'âge a été estimé à 5 semaines, s'est révélé déshydraté, et sa patte arrière présentait une fracture grave. Comme personne ne s'est manifesté pour le réclamer, le vétérinaire a contacté la BC SPCA Kelowna, qui l'a pris sous son aile. Le petit rescapé s'appelle désormais Rusty.

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Une patte à surveiller de près

Parce qu'il était tout jeune et qu'il grandissait encore, Rusty a eu besoin, chaque semaine, de radiographies et d'un changement d'attelle, afin que sa patte guérisse correctement au fil de sa croissance. La tâche s'annonçait délicate.

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Remuants et pleins d'énergie, les chatons ne facilitent pas la guérison d'une telle blessure, connue pour être compliquée à cet âge, a fait remarquer son équipe médicale.

Au début, le vétérinaire lui-même ignorait jusqu'où il faudrait aller, une amputation n'étant pas exclue. « Au départ, le vétérinaire ne savait pas si Rusty aurait besoin d'une opération, voire d'une amputation, mais il se porte incroyablement bien », a précisé Shannon Paille, responsable de la BC SPCA Kelowna. Grâce à l'attention de sa famille d'accueil et des soignants qui le suivaient, sa patte guérissait bien.

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« C'est toujours un chaton joueur »

« Sa patte cassée et son attelle encombrante ne l'ont pas freiné le moins du monde ; c'est toujours un chaton joueur », poursuit la responsable. Ceux qui l'hébergent vont plus loin encore, assurant n'avoir jamais accueilli de chaton aussi sociable !

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Son parcours médical n'est pas tout à fait terminé : Rusty doit encore passer un contrôle de sa patte, puis être stérilisé. En attendant ces rendez-vous, la BC SPCA Kelowna le propose en famille d'accueil avec option d'adoption.

Chouchouté, le jeune félin trouvé dans les barbelés a obtenu une seconde chance grâce à cette intervention salvatrice. Il peut commencer un nouveau chapitre de sa vie en toute sérénité.



