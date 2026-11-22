Dans certaines résidences pour séniors, les habitants n'emménagent pas toujours seuls. Aux Vignes-Pourpres, à Puilboreau, près de La Rochelle (17), chiens, chats et oiseaux partagent le quotidien des personnes âgées et les aident à s'adapter, comme le montre un reportage de Ici.fr . Plusieurs résidents ne s'y seraient d'ailleurs jamais installés sans leur animal, et un certain Domi y a même trouvé sa place…

Certains pensionnaires arrivent sans prévenir. Il y a un an, Domi, un chat abandonné, a fait son apparition aux Vignes-Pourpres, une résidence de Puilboreau qui compte 140 habitants, et c'est par un vote que son avenir s'est joué. Seules 3 personnes se sont opposées à ce qu'il reste : le matou a donc pu s'installer.

Depuis, il a pris ses habitudes à l'accueil, a raconté la directrice, Corinne Marchand : étiré de tout son corps, il obtient une caresse de chacun. « Un animal, c'est un lien affectif, ça permet de créer du lien, de l'interaction », a-t-elle résumé. Qu'on avance en déambulateur ou qu'on soit mal coiffé, peu importe, a-t-elle encore observé, puisque le chat va vers tout le monde.

Des voisins à plumes et à poils

Domi partage les lieux avec bien d'autres animaux. Une trentaine de chats, de chiens et d'oiseaux vivent auprès des résidents, auxquels s'ajoutent une vingtaine de poissons en aquarium. Les chiens se font un peu plus rares qu'à une certaine époque : Corinne Marchand en dénombre 3 aujourd'hui, pour des chats plus nombreux, et de nouveaux compagnons continuent d'arriver régulièrement.

Cette cohabitation n'a rien d'inédit dans certaines résidences seniors : chez Domitys, les animaux sont acceptés depuis 20 ans. Pour les personnes âgées accueillies en EHPAD, en revanche, ce droit est plus récent, puisque c'est la loi « Bien vieillir » qui, en 2024, leur a permis en France de s'y installer avec leur compagnon.

© Marie Laurence Dalle - Radio France

Claude, elle, partage son appartement avec son petit canari, Kiki. « C'est un petit compagnon. C'est un plus dans ma vie », a dit la résidente, qui en reprendrait un autre si elle venait à ne plus en avoir.

Sans leur compagnon, pas de déménagement

Dans la salle d'animation, Mireille, Jean et Josiane ont un point commun : sans leurs compagnons, aucun d'eux n'aurait emménagé à la résidence. Jean, lui, vit avec un Scottish Fold, aux côtés duquel il a été photographié.

© Marie Laurence Dalle - Radio France

Une résidente a dit ce que son chat représente pour elle. « Mon chat, c'est mon sauveur », a-t-elle lancé, racontant que l'animal la rejoint et la lèche lorsqu'elle pleure. Quand on vit seul, a-t-elle expliqué, on n'a qu'un mur pour interlocuteur, alors qu'elle, c'est à son chat qu'elle s'adresse.

Le chat de l'accueil, lui, a aussi ses habitudes auprès des résidents. Françoise, autrefois maîtresse de chiens et désormais sans compagnon à elle, le voit s'approcher de son fauteuil sitôt qu'elle l'aperçoit. « C'est un réconfort », a-t-elle glissé. Quant à Josiane, veuve depuis peu, le matou réussit à lui arracher un sourire. Comme quoi, la simple présence d'un animal suffit parfois à illuminer une journée et à offrir du réconfort à ceux qui en ont bien besoin...