Couvert de croûtes et affamé, ce chat des rues a changé la vie d'une femme se remettant d'une dépression

Au Brésil, Renata a croisé non loin de chez elle un chat errant affamé dont la peau avait durci sous les croûtes. Des riverains lui donnaient un peu à manger de temps en temps, mais la jeune femme a jugé que cela ne suffirait pas. Elle-même traversait alors une période difficile, et cette rencontre allait compter pour tous les 2…

Son histoire, relayée par The Dodo, commence plus tôt dans l'année, au détour d'une promenade près de son domicile. Renata y a remarqué un chat seul, malade et affamé.

« Il n'avait que la peau sur les os », se souvient-elle. Des croûtes épaisses lui recouvraient presque tout le corps, en particulier le museau et les oreilles, tandis que son pelage était en piteux état.

© The Dodo

Le matou survivait apparemment grâce à ce que des habitants du quartier lui donnaient de temps à autre. Mais aux yeux de Renata, il lui fallait bien davantage : des soins.

« Je voulais juste qu'il vive dans la dignité », confie-t-elle. Elle pense d'ailleurs qu'il avait été abandonné, sans pouvoir l'affirmer.

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Apprivoiser Renatinho, jour après jour

Elle l'a baptisé Renatinho, c'est-à-dire « le petit Renato ». En prenant l'habitude de nourrir ce chat errant, elle a peu à peu gagné sa confiance, jusqu'au jour où elle a enfin pu l'emmener chez le vétérinaire.

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« Son petit corps se battait contre tout en même temps »

Le bilan s'est révélé plus lourd que ce que sa sauveuse imaginait : examens et analyses ont mis au jour plusieurs maladies. « Son petit corps se battait contre tout en même temps », raconte-t-elle. De quoi décourager bien des bonnes volontés… Mais Renata n'a pas lâché prise et le petit félin ne s'est pas laissé abattre non plus.

Les traitements ont fini par porter leurs fruits. Renatinho a repris du poids, retrouvé son pelage d'origine et se porte aujourd'hui en pleine forme. Une vidéo retrace d'ailleurs son sauvetage, ses soins et sa transformation, étape par étape.

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Un sauvetage dans les 2 sens

Cette rencontre est survenue à un moment particulier pour Renata, qui se remettait alors de près de 2 ans de dépression. « Le trouver m'a donné l'impression d'un moment de foi et d'espoir », explique-t-elle à ce propos.

La suite s'est imposée d'elle-même : Renata a adopté Renatinho. Joueur et en bonne santé, le matou ne la quitte plus d'une semelle, raconte-t-elle. « Et d'une certaine manière, en le sauvant, c'est lui aussi qui m'a sauvée », conclut-elle.