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Couvert de croûtes et affamé, ce chat des rues a changé la vie d'une femme se remettant d'une dépression


Ecrit par Joséphine Voisart dans la catégorie Emotion
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Au Brésil, Renata a croisé non loin de chez elle un chat errant affamé dont la peau avait durci sous les croûtes. Des riverains lui donnaient un peu à manger de temps en temps, mais la jeune femme a jugé que cela ne suffirait pas. Elle-même traversait alors une période difficile, et cette rencontre allait compter pour tous les 2…

Illustration : "Couvert de croûtes et affamé, ce chat des rues a changé la vie d'une femme se remettant d'une dépression"
© The Dodo

Son histoire, relayée par The Dodo, commence plus tôt dans l'année, au détour d'une promenade près de son domicile. Renata y a remarqué un chat seul, malade et affamé.

« Il n'avait que la peau sur les os », se souvient-elle. Des croûtes épaisses lui recouvraient presque tout le corps, en particulier le museau et les oreilles, tandis que son pelage était en piteux état.

Le petit chat au pelage clairsemé marche sur une rue pavée
© The Dodo

Le matou survivait apparemment grâce à ce que des habitants du quartier lui donnaient de temps à autre. Mais aux yeux de Renata, il lui fallait bien davantage : des soins.

« Je voulais juste qu'il vive dans la dignité », confie-t-elle. Elle pense d'ailleurs qu'il avait été abandonné, sans pouvoir l'affirmer.

Le visage, les oreilles et les pattes du chat recouverts de croûtes épaisses
© The Dodo

Apprivoiser Renatinho, jour après jour

Elle l'a baptisé Renatinho, c'est-à-dire « le petit Renato ». En prenant l'habitude de nourrir ce chat errant, elle a peu à peu gagné sa confiance, jusqu'au jour où elle a enfin pu l'emmener chez le vétérinaire.

Le chat, la tête plongée dans une gamelle jaune, mange de la pâtée
© The Dodo

« Son petit corps se battait contre tout en même temps »

Le bilan s'est révélé plus lourd que ce que sa sauveuse imaginait : examens et analyses ont mis au jour plusieurs maladies. « Son petit corps se battait contre tout en même temps », raconte-t-elle. De quoi décourager bien des bonnes volontés… Mais Renata n'a pas lâché prise et le petit félin ne s'est pas laissé abattre non plus.

Les traitements ont fini par porter leurs fruits. Renatinho a repris du poids, retrouvé son pelage d'origine et se porte aujourd'hui en pleine forme. Une vidéo retrace d'ailleurs son sauvetage, ses soins et sa transformation, étape par étape.

Renata, souriante, allongée près d'un chat tigré portant un col blanc et une cravate
© The Dodo

Un sauvetage dans les 2 sens

Cette rencontre est survenue à un moment particulier pour Renata, qui se remettait alors de près de 2 ans de dépression. « Le trouver m'a donné l'impression d'un moment de foi et d'espoir », explique-t-elle à ce propos.

La suite s'est imposée d'elle-même : Renata a adopté Renatinho. Joueur et en bonne santé, le matou ne la quitte plus d'une semelle, raconte-t-elle. « Et d'une certaine manière, en le sauvant, c'est lui aussi qui m'a sauvée », conclut-elle.

Photo de Joséphine Voisart

Par Joséphine Voisart
Rédactrice Web

Édition, lecture, écriture, animaux... Ce florilège de passions a fait tomber Joséphine dans les pattes de Woopets ! Sensible à la cause animale, elle a adopté une chatte répondant au nom d'Anthéa dans un refuge de sa région ; ainsi qu'une chienne, Lizzy, qui a vécu une vie de misère en Roumanie avant de rejoindre son foyer. Joséphine est également bénévole dans une association de protection des animaux.

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