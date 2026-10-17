Gilet jaune et regard sévère : ce chat arpente les couloirs du collège avec une mission très douce (vidéo)

Dans une école où une professeure d'arts plastiques emmène son chat au travail 2 fois par semaine, les élèves ont trouvé un compagnon d'un genre nouveau. Pinecone appartient à Kayleigh Smith, qui a fait de lui un chat de thérapie certifié afin d'offrir du réconfort aux jeunes de l'établissement, relaie iHeartCats.com .

Kayleigh avait remarqué très tôt que son chat avait un don peu ordinaire pour créer du lien avec les gens. De cette simple observation est née une expérience aujourd'hui marquante pour la communauté scolaire.

Là où bien des chats préfèrent se cantonner à leurs repères et se montrent nerveux face aux inconnus, Pinecone semblait parfaitement à l'aise en faisant de nouvelles rencontres. Il est décrit comme curieux, remarquablement patient et prêt à accueillir l'attention de presque n'importe qui.

Ce tempérament détendu a fini par amener Kayleigh à se poser une question : son chat à la douce fourrure grise pourrait-il apporter du réconfort à des personnes en dehors de la maison ?

Une école déjà familière des animaux de thérapie

Son école, le collège Dr. Edward A. Ricci à North Providence (Rhode Island, Etats-Unis), avait déjà accueilli un chien de thérapie, si bien que l'idée d'y faire entrer un chat n'avait rien d'impossible. Restait qu'un établissement rempli d'élèves, de conversations et d'agitation permanente pouvait constituer un environnement très différent pour un animal de cette espèce.

Le calme de Pinecone en faisait toutefois un candidat prometteur, et c'est une fois certifié chat de thérapie qu'il a entamé ce nouveau chapitre de sa vie.

Les jours où il accompagne Kayleigh à l'école, son gilet jaune sur le dos, Pinecone troque la matinée passée à se prélasser à la maison contre un lieu rempli de visages amicaux. La salle d'arts plastiques lui sert de point d'attache, mais ses visites ne s'arrêtent pas à la porte de cette classe.

Il arpente aussi les couloirs, où il va à la rencontre des élèves et reçoit leur attention.

Son expression, elle, ne se départit jamais de son sérieux. Même parfaitement détendu, il donne l'impression d'examiner attentivement tout ce qui se passe autour de lui, au point qu'on pourrait le prendre pour un administrateur vérifiant que chacun respecte le règlement. Sa véritable mission tient pourtant à autre chose : aider les gens à se sentir mieux.

Un moment de calme pour les élèves

Pour les élèves stressés ou submergés, Pinecone offre un répit bienvenu. Ils peuvent le caresser doucement, s'asseoir tranquillement à ses côtés ou simplement profiter de sa présence paisible.

Pas de tours ni de prouesses au programme : sa patience et sa disponibilité auprès des jeunes font tout l'intérêt de ses visites.

Les élèves gagnent ainsi un compagnon qui coupe leur routine, tandis que Kayleigh a le plaisir inhabituel d'emmener son chat au travail.

Les chiens sont souvent les premiers animaux auxquels on pense pour ce rôle, mais Pinecone montre qu'un chat patient et affectueux peut lui aussi réconforter son entourage. Sa mine sévère n'est pas près de changer ; ses visites, elles, font désormais partie de la vie de l'école.

Voici la vidéo :