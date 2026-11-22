Voilà des années que Zully Vasquez Ventura porte secours aux animaux errants. Récemment, cette bénévole circulait en voiture à Cleveland, au Texas (États-Unis), lorsqu'elle a remarqué un chiot au milieu de la route. Son récit a été relayé par The Dodo .

Devant cette minuscule silhouette noire assise sur la chaussée, sa longue pratique du sauvetage lui a fait penser que le petit chien ne devait pas être seul.

© Zully Vasquez Ventura

Pour ne pas faire fuir le jeune canidé, la bénévole l'a rejoint à pied et sans hâte, après avoir immobilisé sa voiture. Celui-ci a alors fait demi-tour pour rejoindre un vieux canapé marron, laissé dans l'herbe en bordure de route, et elle lui a emboîté le pas.

© Zully Vasquez Ventura

« Je me suis dit : “Il est hors de question que je les laisse ici” »

À mesure qu'elle se rapprochait du meuble usé, la portée se révélait plus nombreuse qu'elle ne l'avait d'abord cru : « J’ai vu 2 chiots sur le canapé, puis en m’approchant, j’en ai vu 3, puis de plus en plus, jusqu’à 7 chiots au total », raconte-t-elle. Noirs, beiges ou blancs, les petits se sont tous montrés amicaux à son arrivée, remuant la queue en la voyant approcher.

© Zully Vasquez Ventura

Leur état réclamait pourtant des soins rapides, car le poil et la peau étaient abîmés et la maigreur des petits sautait aux yeux. La bénévole n'a pas hésité longtemps. « Je me suis dit : “Il est hors de question que je les laisse ici. Ils sont si vulnérables. Ils sont si petits. Ils meurent de faim” », confie Zully.

Restait à faire grimper 7 chiots dans une voiture, et elle ne voyait pas bien comment s'y prendre. Elle n'a finalement eu à en porter aucun, puisqu'un simple appel a suffi : « J’ai crié : “Allons-y !” Ils sont tous arrivés en courant et m’ont suivie jusqu’à la voiture », se souvient-elle.

© Zully Vasquez Ventura

Une fois les 7 chiots à l'abri, Zully a fouillé les alentours à la recherche de la mère, mais celle-ci est restée introuvable. Elle en a tiré sa propre hypothèse, celle d'un abandon de la portée : « Je pense que quelqu'un a abandonné les chiots, mais pas la mère », avance-t-elle.

Du vieux canapé au vétérinaire

Son appel à l'aide, lancé sur les réseaux sociaux, a fait réagir 2 associations, Puppy Mill Rescue Team et Rescued Who Texas. Une famille d'accueil s'est vite proposée pour les 7 chiots, et la femme qui allait s'en occuper a fait le déplacement pour les prendre en charge, avant de les présenter à un vétérinaire.

La consultation a établi que toute la fratrie avait la gale. Plusieurs petits avaient en outre les dents très abîmées, tandis qu'une plaie repérée sur l'un d'eux ressemblait à une morsure de serpent.

© Zully Vasquez Ventura

Depuis, tous ont reçu les soins dont ils avaient besoin. C'est désormais au sein de leur famille d'accueil que les 7 rescapés grandissent, dans de bonnes conditions.