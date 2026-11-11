Une chatte et ses 5 petits reprennent des forces après leur découverte dans un carton à bananes scotché

A Brisbane dans l'Etat du Queensland (est de l'Australie), une personne venue faire ses courses a aperçu sur le sol d'un parking un carton à bananes fermé au ruban adhésif. Au lieu de fruits, l'emballage renfermait toute une famille féline manifestement victime d'abandon. Il s'agissait, en effet, d'une chatte et de ses 5 chatons. Ils ont été pris en charge depuis par l'association Best Friends Felines et confiés à un foyer d'accueil, rapportait The Dodo .

Intriguée par ce colis posé sur le béton, la personne l'ayant découvert sur le parking a soulevé le couvercle : aucune banane à l'intérieur, mais une chatte calico accompagnée de 5 petits, encore minuscules.

© Best Friends Felines / Facebook

Le carton n'est pas resté sur place. Cet individu bienveillant l'a emporté jusqu'à un centre vétérinaire des environs, dont une responsable a alerté Nikki, de l'association Best Friends Felines. Cette dernière a aussitôt contacté Jen, une autre sauveteuse, qui a accepté d'accueillir toute la famille.

Depuis, la chatte et ses chatons sont toujours hébergés chez Jen, en sécurité, et y reprennent des forces à bonne distance du parking.

La mère, qui a été appelée Gloria, reste à ce jour la plus anxieuse du groupe, même si elle sort peu à peu de sa réserve. « Elle est plutôt renfermée, mais accepte d'être nourrie, surtout avec des friandises, et se laisse caresser doucement », confie Jen, qui l'accueille sous son toit.

© Best Friends Felines / Facebook

Ses chatons, qui répondent désormais aux noms de Jivadi, Perlah, Robbie, Santos et Huckleberry, mobilisent de leur côté toute l'attention de leur famille d'accueil avec leurs jeux. « Les chatons ont des personnalités formidables », a écrit Best Friends Felines dans une publication sur Facebook, avant de détailler le tempérament de chacun.

« Jivadi est un chaton doux, le plus gros ronronneur. Robbie et Huckleberry sont de vrais roux et adorent le chaos. Santos et Perlah sont les 2 plus calmes, contents de jouer et de se blottir. »

© Best Friends Felines / Facebook

La prochaine étape est connue : tous les membres de la petite tribu seront d'abord vaccinés, puis l'équipe de Best Friend Felines commencera à leur chercher des familles définitives pour qu'ils aient la vie heureuse qu'ils méritent.