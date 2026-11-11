Une chatte et ses 5 petits reprennent des forces après leur découverte dans un carton à bananes scotché
A Brisbane dans l'Etat du Queensland (est de l'Australie), une personne venue faire ses courses a aperçu sur le sol d'un parking un carton à bananes fermé au ruban adhésif. Au lieu de fruits, l'emballage renfermait toute une famille féline manifestement victime d'abandon. Il s'agissait, en effet, d'une chatte et de ses 5 chatons. Ils ont été pris en charge depuis par l'association Best Friends Felines et confiés à un foyer d'accueil, rapportait The Dodo.
Intriguée par ce colis posé sur le béton, la personne l'ayant découvert sur le parking a soulevé le couvercle : aucune banane à l'intérieur, mais une chatte calico accompagnée de 5 petits, encore minuscules.
Le carton n'est pas resté sur place. Cet individu bienveillant l'a emporté jusqu'à un centre vétérinaire des environs, dont une responsable a alerté Nikki, de l'association Best Friends Felines. Cette dernière a aussitôt contacté Jen, une autre sauveteuse, qui a accepté d'accueillir toute la famille.
Depuis, la chatte et ses chatons sont toujours hébergés chez Jen, en sécurité, et y reprennent des forces à bonne distance du parking.
La mère, qui a été appelée Gloria, reste à ce jour la plus anxieuse du groupe, même si elle sort peu à peu de sa réserve. « Elle est plutôt renfermée, mais accepte d'être nourrie, surtout avec des friandises, et se laisse caresser doucement », confie Jen, qui l'accueille sous son toit.
Ses chatons, qui répondent désormais aux noms de Jivadi, Perlah, Robbie, Santos et Huckleberry, mobilisent de leur côté toute l'attention de leur famille d'accueil avec leurs jeux. « Les chatons ont des personnalités formidables », a écrit Best Friends Felines dans une publication sur Facebook, avant de détailler le tempérament de chacun.
« Jivadi est un chaton doux, le plus gros ronronneur. Robbie et Huckleberry sont de vrais roux et adorent le chaos. Santos et Perlah sont les 2 plus calmes, contents de jouer et de se blottir. »
La prochaine étape est connue : tous les membres de la petite tribu seront d'abord vaccinés, puis l'équipe de Best Friend Felines commencera à leur chercher des familles définitives pour qu'ils aient la vie heureuse qu'ils méritent.
Par Kheireddine Ayari
Rédacteur web
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