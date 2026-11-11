  1. Woopets
  2. Chat
  3. Actualités
  4. Sauvetages
  5. Une chatte et ses 5 petits reprennent des forces après leur découverte dans un carton à bananes scotché

Une chatte et ses 5 petits reprennent des forces après leur découverte dans un carton à bananes scotché


Ecrit par Kheireddine Ayari dans la catégorie Sauvetages
Ajouter Woopets à vos sources préférées
Lire dans l'app
Lien copié ✓

A Brisbane dans l'Etat du Queensland (est de l'Australie), une personne venue faire ses courses a aperçu sur le sol d'un parking un carton à bananes fermé au ruban adhésif. Au lieu de fruits, l'emballage renfermait toute une famille féline manifestement victime d'abandon. Il s'agissait, en effet, d'une chatte et de ses 5 chatons. Ils ont été pris en charge depuis par l'association Best Friends Felines et confiés à un foyer d'accueil, rapportait The Dodo.

Illustration : "Une chatte et ses 5 petits reprennent des forces après leur découverte dans un carton à bananes scotché"
© Best Friends Felines / Facebook

Intriguée par ce colis posé sur le béton, la personne l'ayant découvert sur le parking a soulevé le couvercle : aucune banane à l'intérieur, mais une chatte calico accompagnée de 5 petits, encore minuscules.

Le carton à bananes fermé au ruban adhésif, posé sur un comptoir
© Best Friends Felines / Facebook

Le carton n'est pas resté sur place. Cet individu bienveillant l'a emporté jusqu'à un centre vétérinaire des environs, dont une responsable a alerté Nikki, de l'association Best Friends Felines. Cette dernière a aussitôt contacté Jen, une autre sauveteuse, qui a accepté d'accueillir toute la famille.

Depuis, la chatte et ses chatons sont toujours hébergés chez Jen, en sécurité, et y reprennent des forces à bonne distance du parking.

La mère, qui a été appelée Gloria, reste à ce jour la plus anxieuse du groupe, même si elle sort peu à peu de sa réserve. « Elle est plutôt renfermée, mais accepte d'être nourrie, surtout avec des friandises, et se laisse caresser doucement », confie Jen, qui l'accueille sous son toit.

Gloria, la mère, allongée devant une fenêtre
© Best Friends Felines / Facebook

Ses chatons, qui répondent désormais aux noms de Jivadi, Perlah, Robbie, Santos et Huckleberry, mobilisent de leur côté toute l'attention de leur famille d'accueil avec leurs jeux. « Les chatons ont des personnalités formidables », a écrit Best Friends Felines dans une publication sur Facebook, avant de détailler le tempérament de chacun.

« Jivadi est un chaton doux, le plus gros ronronneur. Robbie et Huckleberry sont de vrais roux et adorent le chaos. Santos et Perlah sont les 2 plus calmes, contents de jouer et de se blottir. »

Les 5 chatons dans un carton garni de tissu, près d'une gamelle
© Best Friends Felines / Facebook

La prochaine étape est connue : tous les membres de la petite tribu seront d'abord vaccinés, puis l'équipe de Best Friend Felines commencera à leur chercher des familles définitives pour qu'ils aient la vie heureuse qu'ils méritent.

Photo de Kheireddine Ayari

Par Kheireddine Ayari
Rédacteur web

Depuis toujours, les chiens occupent une place particulière dans la vie de Kheireddine. Il a notamment grandi avec Ulysse, un Boxer, et partagé 12 années de complicité avec Kalash, une croisée Berger Allemand. Son amour pour les animaux est toujours aussi vif. Après une première orientation vers les métiers d'art, avec une formation en céramique, il a finalement trouvé sa voie dans la rédaction web, qu'il exerce depuis 18 ans. Sur Woopets, il prend un plaisir particulier à raconter les histoires touchantes qui illustrent les liens extraordinaires entre les animaux et les humains, et ces destins où ils se sauvent mutuellement.

Aucun commentaire

  • Soyez le premier à commenter cet article !
  • Image de profil

Articles en relation

Actualités

Quelle race de chien me correspond ?

Quelle race de chien
me correspond ?

Je fais le test !

Newsletter

Ne ratez rien de l'actualité de Woopets
Illustration : Disparue dans un parking souterrain, cette petite chatte de 4 mois est finalement trahie par une simple photo Emotion

Disparue dans un parking souterrain, cette petite chatte de 4 mois est finalement trahie par une simple photo

Chanel avait disparu dans le parking de son immeuble, à Brighton, un jeudi matin. Le lendemain soir, après des...

08:23 | Par K. Ayari