Une personne en cours d’expulsion du pays dépose sa chatte devant un refuge avec un mot sur ses besoins

Abandonnée devant un refuge new-yorkais alors que sa propriétaire était contrainte de quitter les Etats-Unis, Mia a rapidement été prise en charge par les bénévoles. Malgré une santé globalement rassurante, la chatte reste très perturbée et attend désormais de trouver une famille d’accueil où elle pourra retrouver ses repères.

Au refuge Puppy Kitty NYCity, situé dans le Queens à New York, on a malheureusement l'habitude de retrouver des animaux abandonnés devant l'établissement, mais rares sont ceux qui sont accompagnés d'explications, comme cela a été le cas pour une chatte appelée Mia.

Cette dernière avait été déposée sur le perron du refuge. Elle a été découverte par un bénévole qui venait d'arriver un dimanche matin. La féline au pelage tigré se trouvait dans une caisse transport sur laquelle un bout de papier était accroché. C'était un message écrit en espagnol par son ou sa propriétaire, d'après The Dodo .



Puppy Kitty NYCity

La personne y indiquait avoir agi à contrecœur car elle était sur le point de quitter les Etats-Unis sous la contrainte. « Je suis en cours d’expulsion du pays, a-t-elle effectivement écrit. Je n’ai personne vers qui me tourner. Je ne peux pas la laisser dans la rue. Elle s’appelle Mia. Elle ne s’entend pas avec les autres chats, mais elle adore les Churu ». Elle y précisait également que Mia était susceptible d'avoir des problèmes de vessie.



Puppy Kitty NYCity

« [Son ou sa propriétaire] a fait en sorte que des inconnus sachent son nom, ce qu’elle aimait et qu’elle pourrait avoir besoin de soins médicaux. Elle était en train de tout perdre, et elle essayait malgré tout de protéger cette petite vie qui dépendait d’elle », a souligné Puppy Kitty NYCity.

La chatte a été emmenée à l'intérieur. Elle a été examinée, puis installée dans un box. Des analyses ont été réalisées dans le but d'évaluer l'état de sa vessie.

« Elle ne comprend pas pourquoi les mains qui la nourrissaient ont disparu »

Si, pour le reste, elle semblait en bonne santé, c'est surtout sur le plan psychologique et émotionnel qu'elle était marquée par cet abandon. « Elle ne comprend pas pourquoi les mains qui la nourrissaient ont disparu, ni pourquoi la voix qu’elle connaissait n’est plus là », déplore le refuge new-yorkais.

Les bénévoles ont pu quelque peu gagner sa confiance en lui proposant les friandises Churu qu'elle affectionne tant, mais elle demeure réservée.

Ils lui cherchent désormais une famille d'accueil, car le refuge constitue pour elle un environnement anxiogène avec la présence de nombreux autres chats.

« Mia n’a pas été abandonnée parce qu’elle n’était plus aimée. Elle a perdu sa personne alors qu’elle était encore profondément aimée », conclut Puppy Kitty NYCity.



Puppy Kitty NYCity

L’info Woopets : pourquoi ne faut-il pas déposer un animal dehors, même en cas d’urgence ?

Même lorsqu’une personne se retrouve brutalement sans solution pour son animal, le déposer seul devant un refuge (ou ailleurs) comporte des risques. Un chat laissé à l’extérieur peut être exposé au froid, à la chaleur, à la circulation, à d’autres animaux ou encore s’échapper avant d’être découvert. Le personnel du refuge ne sait pas non plus immédiatement s’il présente un problème de santé ou s’il a des besoins particuliers.

La meilleure solution reste donc de contacter directement un refuge ou une association avant de se déplacer, afin de vérifier qu’une prise en charge est possible et de connaître la procédure à suivre. Les équipes peuvent parfois proposer une solution temporaire, orienter vers une famille d’accueil ou indiquer une autre structure susceptible d’accueillir l’animal.