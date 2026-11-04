Les gendarmes de Le Vigan (Gard) taquinent leur chat Moustache, accusé d'« accepter trop facilement les friandises »

Avec son uniforme à 3 chevrons et ses missions très sérieuses autour des croquettes, Moustache a déjà trouvé sa place au sein de la gendarmerie du Gard. Toutefois, derrière ce grade prestigieux, le matou tigré présente quelques failles qui pourraient lui valoir des sanctions pour le moins inattendues. Sieste en plein service, friandises acceptées sans discernement : le « Chef Moustache » risque-t-il vraiment une mutation sur le canapé ?.

C'est par une publication diffusée sur sa page Facebook, en mai 2026, que la Gendarmerie du Gard a fait connaître la nouvelle recrue de sa brigade du Vigan : il s'agit de Moustache, un chat au pelage tigré. Missions, reproches et sanctions envisagées, tout y est détaillé, non sans humour.

L'arrivée de l'adorable félin au sein de la brigade du Vigan (Gard) a été rapportée par Midi Libre. Le matou paraît déjà à son aise entre les murs de la caserne, où il apporte un peu de légèreté et arrache des sourires aux militaires, qui l'ont affectueusement surnommé « Chef Moustache ».

© Gendarmerie du Gard / Facebook

Une gamelle placée sous haute surveillance

Sur le ton de la plaisanterie, la publication de la Gendarmerie du Gard détaille les responsabilités confiées au nouveau venu. Il doit assurer une surveillance rapprochée de la gamelle, faire barrage au trafic de croquettes et mettre à l'abri les coussins et les plaids considérés comme sensibles.

Sur l'un des clichés diffusés, Moustache trône sur un bureau, la langue sortie. Il porte les 3 chevrons de maréchal des logis-chef, et un rouleau de scellé judiciaire a été placé juste à côté de lui.

Une tendance à « accepter trop facilement les friandises »

Le dossier du Chef Moustache n'est toutefois pas irréprochable. Toujours avec humour, la gendarmerie lui reproche de s'accorder de longues siestes alors qu'il est censé être en service, ainsi qu'une tendance à « accepter trop facilement les friandises ». Pour de tels manquements, elle évoque des sanctions à sa mesure, comme une mutation temporaire vers le canapé ou un contrôle strict des récompenses, « sous réserve de câlins » précise-t-elle.

Pour l'heure, Moustache n'est pas inquiété. Il continue de déambuler tranquillement d'un bureau à l'autre, et sa présence rend les locaux de la brigade du Vigan plus chaleureux.