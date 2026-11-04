  1. Woopets
  2. Chat
  3. Actualités
  4. Emotion
  5. Les gendarmes de Le Vigan (Gard) taquinent leur chat Moustache, accusé d'« accepter trop facilement les friandises »

Les gendarmes de Le Vigan (Gard) taquinent leur chat Moustache, accusé d'« accepter trop facilement les friandises »


Ecrit par Kheireddine Ayari dans la catégorie Emotion
Ajouter Woopets à vos sources préférées
Lire dans l'app
Lien copié ✓

Avec son uniforme à 3 chevrons et ses missions très sérieuses autour des croquettes, Moustache a déjà trouvé sa place au sein de la gendarmerie du Gard. Toutefois, derrière ce grade prestigieux, le matou tigré présente quelques failles qui pourraient lui valoir des sanctions pour le moins inattendues. Sieste en plein service, friandises acceptées sans discernement : le « Chef Moustache » risque-t-il vraiment une mutation sur le canapé ?.

Illustration : "Les gendarmes de Le Vigan (Gard) taquinent leur chat Moustache, accusé d'« accepter trop facilement les friandises »"
© Gendarmerie du Gard / Facebook

C'est par une publication diffusée sur sa page Facebook, en mai 2026, que la Gendarmerie du Gard a fait connaître la nouvelle recrue de sa brigade du Vigan : il s'agit de Moustache, un chat au pelage tigré. Missions, reproches et sanctions envisagées, tout y est détaillé, non sans humour.

L'arrivée de l'adorable félin au sein de la brigade du Vigan (Gard) a été rapportée par Midi Libre. Le matou paraît déjà à son aise entre les murs de la caserne, où il apporte un peu de légèreté et arrache des sourires aux militaires, qui l'ont affectueusement surnommé « Chef Moustache ».

Le chat tigré Moustache assis devant le drapeau tricolore et l'écusson de la gendarmerie du Vigan
© Gendarmerie du Gard / Facebook

Une gamelle placée sous haute surveillance

Sur le ton de la plaisanterie, la publication de la Gendarmerie du Gard détaille les responsabilités confiées au nouveau venu. Il doit assurer une surveillance rapprochée de la gamelle, faire barrage au trafic de croquettes et mettre à l'abri les coussins et les plaids considérés comme sensibles.

Sur l'un des clichés diffusés, Moustache trône sur un bureau, la langue sortie. Il porte les 3 chevrons de maréchal des logis-chef, et un rouleau de scellé judiciaire a été placé juste à côté de lui.

Une tendance à « accepter trop facilement les friandises »

Le dossier du Chef Moustache n'est toutefois pas irréprochable. Toujours avec humour, la gendarmerie lui reproche de s'accorder de longues siestes alors qu'il est censé être en service, ainsi qu'une tendance à « accepter trop facilement les friandises ». Pour de tels manquements, elle évoque des sanctions à sa mesure, comme une mutation temporaire vers le canapé ou un contrôle strict des récompenses, « sous réserve de câlins » précise-t-elle.

Pour l'heure, Moustache n'est pas inquiété. Il continue de déambuler tranquillement d'un bureau à l'autre, et sa présence rend les locaux de la brigade du Vigan plus chaleureux.

Photo de Kheireddine Ayari

Par Kheireddine Ayari
Rédacteur web

Féru de sport et amoureux des chiens depuis sa tendre enfance, Kheireddine est arrivé dans la rédaction web en 2008 un peu par hasard, porté par son amour des mots. Ayant grandi aux côtés d’un Boxer nommé Ulysse et partagé 12 belles années de sa vie avec Kalash, croisée Berger Allemand, il est plus que ravi d’écrire sur le merveilleux univers des animaux de compagnie.

1 commentaire

Articles en relation

Actualités

Quelle race de chien me correspond ?

Quelle race de chien
me correspond ?

Je fais le test !

Newsletter

Ne ratez rien de l'actualité de Woopets
Illustration : Abandonnée dans un carton scotché derrière les poubelles, cette chatte attend une famille depuis un an Emotion

Abandonnée dans un carton scotché derrière les poubelles, cette chatte attend une famille depuis un an

Une chatte de trois ans, repérée un matin d'octobre dans un carton scellé derrière des...

02/11/26 | Par J. Voisart