Bruce, un Golden Retriever senior, n'a pas eu des débuts faciles. Dans une vidéo partagée par sa maîtresse, celle-ci lui a dit qu'elle l'aimait, et le vieux toutou a eu une réaction bien à lui…

Il y a des déclarations qui ne restent pas sans écho, et celle qu'a reçue Bruce en fait partie. Son histoire, relayée par Parade Pets, est celle d'un Golden Retriever dont les débuts n'avaient rien de tendre, puisqu'il était un chien d'élevage intensif avant de connaître un foyer. Désormais âgé, il partage le quotidien d'une famille qui est la sienne pour la vie, et il semble savoir combien il y est aimé.

Un son pour toute réponse

La scène partagée par sa maîtresse tient en peu de choses : s'adressant à son compagnon, elle lui a dit qu'elle l'aimait. Bruce lui a alors répondu à sa manière, d'un woo. On serait tenté d'y entendre, dans la langue des chiens, qu'il l'aime lui aussi...

Sa maîtresse ne s'en est pas tenue là, puisqu'elle l'a ensuite félicité pour ce woo, qu'elle a trouvé très bon. À voir la mine du Golden Retriever à cet instant, le compliment n'était peut-être même pas nécessaire, tant il avait l'air de savoir qu'il venait de bien faire.

Une chose est sûre, ce vieux chien, présenté comme un ancien pensionnaire d'usine à chiots, mérite toute cette tendresse, et davantage encore.

Quand la confiance demande du temps

Tout animal qui arrive dans une maison a besoin d'une période d'adaptation, et il faut s'armer de davantage de patience encore avec un chien adopté dont les débuts ont été difficiles, comme ceux prêtés à Bruce, car il n'accorde pas toujours d'emblée sa confiance aux humains.

© @seniorboybruce / TikTok

De façon générale, l'Alliance of Therapy Dogs recommande d'aménager pour le chien un refuge bien à lui, qu'il s'agisse d'une grande caisse, d'un enclos ou d'une chambre à part, où il pourra s'isoler lorsqu'il aura besoin de souffler. Un couchage confortable y trouve sa place, tout comme ses gamelles d'eau et de nourriture, afin que rien ne lui manque.

La régularité compte tout autant. Des journées qui se ressemblent, avec promenades et repas à heures fixes, limitent les surprises susceptibles de déstabiliser le chien.

© @seniorboybruce / TikTok

Les rencontres avec d'autres animaux ou de nouvelles personnes gagnent, elles, à se faire très progressivement, sans jamais le brusquer pendant qu'il découvre son nouveau cadre de vie : à la moindre hésitation, on avance plus doucement, même si l'adaptation dure plus longtemps que prévu.

Bruce, lui, a désormais une famille pour la vie pour découvrir toutes ces choses. Après un début de vie difficile, il peut désormais profiter de ce qu'il aurait toujours dû connaître : un foyer aimant, de la patience et des attentions au quotidien. Et si son petit « woo » témoigne déjà de son bonheur, ce n'est sans doute que le début d'une longue histoire pleine de tendresse !