« C'est une superstar » : ce chien aveugle reprend ses activités avec l'aide de son éducatrice (vidéo)

Hero, un Cocker Spaniel de travail de Clevedon, dans le Somerset du Nord, a perdu ses 2 yeux à cause d'un glaucome, une maladie très douloureuse. Après un passage à vide, le toutou a trouvé une autre manière d'aborder le monde qui l'entoure, épaulé par une éducatrice qui le connaît depuis tout petit. Sa méthode tient à quelques exercices bien particuliers…

Quand un chien n'y voit plus, sa truffe a souvent un rôle à jouer. Hero, dont l'histoire est relayée par BBC, l'a prouvé aux côtés de Lucy Shipway, l'éducatrice canine qui l'accompagne depuis qu'il est chiot et qui a mené avec lui des séances de recherche d'odeurs.

Au programme, dénicher un éclat minuscule de clou de girofle enfoui dans les graviers, ou encore un chiffon imprégné d'huile glissé derrière un pot de fleurs. L'objectif, a expliqué l'éducatrice, est de lui apprendre à se servir de son nez de manière très ciblée et à parcourir ce qui l'entoure pour retrouver une odeur donnée, d'autant que, depuis la perte de la vue, son odorat est sollicité bien davantage que ses autres sens.

Un soir de Nouvel An, les premiers signes

Tout a commencé un soir de Nouvel An. Jane Stuart Brown et Rob Grubb ont trouvé leur compagnon à 4 pattes étrangement abattu : il n'était pas dans son état normal et boudait sa gamelle. Les maîtres ont également remarqué que l'un de ses yeux coulait, puis, lors d'une courte promenade, le chien est venu buter contre leurs jambes. En janvier, le diagnostic est tombé : un glaucome.

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À la Rowe Eye Clinic de Bradley Stoke, à Bristol, l'ophtalmologue vétérinaire Fergus Cronk a confirmé que la pression à l'intérieur de l'œil faisait terriblement souffrir le Cocker et que retirer celui-ci offrait la meilleure issue. C'est lui-même qui a ensuite pratiqué l'opération.

Sous le nom de glaucome se cachent en fait plusieurs affections différentes, qui ont un point commun : l'œil se draine mal, et la pression y grimpe. Ce mal fait beaucoup souffrir et, lorsqu'il passe inaperçu, il entraîne souvent la perte de la vue ; dans les races prédisposées à sa forme primaire, il peut concerner jusqu'à 5 ou 6 % des chiens, a précisé le spécialiste.

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7 mois plus tard, le second œil

Au bout de 7 mois, les mêmes symptômes sont apparus sur l'œil restant, qu'il a fallu retirer à son tour. Fergus Cronk avait prévenu le couple que Hero risquait de ne pas surmonter une telle perte ; Rob Grubb évoque une proportion d'environ 10 % de chiens qui n'y parviennent pas.

Devenu aveugle en juillet, le toutou s'est d'abord comme éteint, replié sur lui-même et très nerveux. Impossible pour ses maîtres de quitter la pièce, encore moins la maison, car il aboyait énormément et ne pouvait pas rester seul. Il lui restait à apprendre à vivre sans la vue.

Un jouet déposé sur les genoux

Lorsque le Cocker est revenu auprès de Lucy Shipway après sa seconde opération, l'éducatrice et ses maîtres ont passé la séance en larmes. Le voir reprendre les activités qu'il pratiquait avant de perdre la vue, mais de manière plus précise, est à ses yeux « fantastique à regarder ». Avec son aide, Hero a retrouvé de la confiance.

« C'est une superstar. Nous sommes si fiers de la façon dont il a accepté cette situation et continue simplement sa vie », confie Jane Stuart Brown, qui, comme son compagnon, se dit bluffée par la manière dont le chien a traversé cette épreuve.

Un soir, alors que le couple se détendait sur le canapé, quelque chose a mis Hero en mouvement. Le chien est allé chercher son jouet préféré pour le déposer sur les genoux de ses maîtres, un geste que Rob Grubb a interprété comme une façon de dire merci, chacun faisant de son mieux. Aucun doute : ce courageux petit Cocker semble avoir surmonté son handicap et être prêt à de nouvelles aventures !